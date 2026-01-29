美科技3巨頭公布財報 投資人關注AI年度開發

快訊

中央社／ 紐約28日專電

「科技7雄」中的Meta、微軟與特斯拉今天公布上季業績，業者表現均優於市場預期，臉書母公司Meta計劃大幅提高新年度支出，打造「超級智慧」模型，微軟與特斯拉同樣著重AI開發。

臉書（Facebook）等社交平台母公司Meta公布上季業績表現，營收598.9億美元、調整後每股盈餘8.88美元，優於市場預期。財報公布後，Meta盤後交易股價漲幅一度超過10%。

Meta指出，去年第4季活躍用戶為35.8億人，新財政年度首季營收估計約在535億美元至565億美元間，均優於分析師評估。

同日公布業績的微軟（Microsoft）營收812.7億美元、調整後每股盈餘4.14美元，較上一財政年度同時期成長17%。受雲端業務成長放緩影響，盤後交易股價下跌約3%。

微軟雲端運算平台Azure與其他相關服務營收成長39%，略低於上季40%，是盤後股價走軟因素。

與Meta、微軟同屬「科技7雄」（Magnificent 7）的特斯拉（Tesla）經政治紛擾，去年第4季表現優於預期，盤後交易股價升約3%。

特斯拉上季營收為249億美元，每股盈餘為0.5美元。執行長馬斯克（Elon Musk）雖已離開華府政治圈，仍面臨中國品牌電動車價格競爭與關稅挑戰。

特斯拉將投資馬斯克的人工智慧新創公司xAI，能源儲備裝置仍是成長最快速的部門。

地緣政治不確定陰影下，人工智慧投資與發展進度仍是觀察科技7雄動向的焦點，微軟是許多科技應用業者建構AI模型的基礎，也是OpenAI主要投資夥伴。財報顯示微軟收益中76億來自於OpenAI，人工智慧數據中心開支仍龐大。

AI是2026年業者拚搏主要戰場，急起直追的Meta計劃大幅提升開支至1150億至1350億美元，較去年成長超過6成，希望成功發展「超級智慧」（SuperIntelligence）模型。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在業績公布後的電話會議中指出，公司的世界級（人工智慧）建議系統為各社群平台廣告帶來成長，但相較於未來的新系統仍處於初始階段。

