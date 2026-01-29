Meta 財報／強勁財測支撐AI資本支出衝高 股價盤後飆逾11%

臉書母公司Meta Platforms的上季營收表現優於市場預期，且對本季提出強勁展望。由於線上廣告業務表現穩健，使Meta在今年能增加約73%的資本支出，以創紀錄的水準投入人工智慧（AI）相關投資。

利多消息激勵公司股價在周三（28日）盤後交易一度大漲逾11%。周三正常交易時段收盤時，下跌0.63%報668.73美元。

Meta周三發布本季財測，預估營收將介於535億美元至565億美元之間，高於分析師所估的513億美元平均值。

這個擁有Facebook、Instagram、Threads與WhatsApp的社群媒體巨人說，今年全年資本支出預計將達1,150億美元至1,350億美元，超過彭博資訊彙整分析師所預期的平均值1,106億美元。去年Meta的資本支出為722.2億美元。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）正積極建立他認為在競爭激烈的AI競賽局中取勝所需的基礎建設、算力與人才。他表示，他的策略核心在於「前置投入」運算資源，為公司達成「超級智慧」（superintelligence）的目標做準備。所謂超級智慧，是指AI在多項任務上能夠達到、或是超越人類。

祖克柏周三在財報電話說明會上，對分析師說：「對於傳遞個人超級智慧而，今年會是重大的一年。我們加速未來的商業經營基礎建設，並且形塑公司如何向前發展。」

投資人一直對Meta是否能從如此龐大的投資中獲得實質回報，感到焦慮。彭博資訊分析師Mandeep Singh上周就在報告中寫道：「相較於最前沿的大型語言模型，Meta在模型能力上的不足，使其AI投資的變現前景相較於超大型雲端服務同業，仍存在不確定性。」

還好，AI在短期內已幫助大幅強化公司的廣告業務。Meta高層多次表示，公司在AI方面的投資，正持續改善廣告投放的精準度與成效。

Meta上季營收為599億美元，就是在廣告業務帶動下，超越華爾街平均預期的584億美元。

展望未來，祖克柏先前已多次公開承諾，Meta將在2028年之前，在美國投入6,000億美元，用於支持AI技術、基礎建設與人力擴充。

至於Meta的虛擬實境（VR）、AI硬體等所屬的Reality Labs部門，上季營收9.55億美元，持續賠錢，營業虧損超過60億美元。這部門去年全年虧損金額因而累計逾190億美元。Meta財務長蘇珊・李（Susan Li）在聲明中表示，她預期Reality Labs部門今年仍將面臨類似幅度的虧損。

本月稍早，Meta在Reality Labs部門裁撤約10%的員工，將資源自部分VR產品轉向更以AI為核心的業務，諸如智慧眼鏡Ray-Ban Meta glasses等AI穿戴式裝置。