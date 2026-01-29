特斯拉2026年資本支出倍增至逾200億美元 馬斯克仍籲評估自建晶圓廠

特斯拉（Tesla）宣布加速轉型AI與機器人業務，除砸20億美元投資xAI外，還預告2026年資本支出將逾200億美元，執行長馬斯克同時點出晶片供應風險，表示要評估自建晶圓廠。公司同時停產Model S與Model X，將佛利蒙（Fremont）工廠產線轉用於生產Optimus人形機器人。

投資xAI

特斯拉表示，投資為xAI的20億美元是該公司本月完成的200億美元募資案一部分。特斯拉已以市場條件購入xAI的優先股，並簽署框架協議，評估雙方在AI領域的合作，藉此增強特斯拉開發與部署實體世界AI產品的能力。相關交易預計於2026年第1季完成，仍須通過例行監管程序。

此舉反映特斯拉在核心電動車業務承壓之際，愈來愈仰賴AI與自駕技術支撐成長前景。Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley指出，若特斯拉要兌現多頭期待，關鍵在於Robotaxi與機器人業務，投資xAI正是投資人想聽到的訊號。

消息公布後，特斯拉股價盤後一度上漲3%，但漲勢隨電話會議進行而收斂。這項投資也再度引發公司治理討論。去年11月股東大會上，一項鼓勵特斯拉投資xAI的非約束性提案，因棄權票過多，並未能過關。

年度營收首見下滑

財報數據顯示，特斯拉轉型壓力持續升高。公司2025年全年營收約948億美元，年減約3%，為成立以來首度出現年度營收下滑，主因交車量年減9%，加上監管積分收入持續萎縮。

不過，在成本控制與能源業務帶動下，第4季經調整後每股盈餘為0.50美元，優於市場預期，終結先前連續多季獲利不如預期的局面。能源儲存與發電部門表現尤為亮眼，第4季營收年增25.5%至38.4億美元，創下新高，反映電網級電池需求強勁。

資本支出倍增

為支撐未來成長，特斯拉大幅拉高投資強度。預估2026年資本支出將超過200億美元，較2025年的約85億美元倍增。資金將用於啟動Robotaxi專用車、人形機器人與電動半掛卡車的量產，並興建新的能源產品工廠，同時還要擴建AI基礎設施與既有產線。馬斯克形容，這是為了投資特斯拉的「史詩級未來」，但龐大的支出規模也使市場態度轉趨審慎。

馬斯克進一步指出，這波投資不僅是為了擴大量產自駕車與機器人，更是因應地緣政治風險、確保供應鏈自主的必要之舉。他直言，多數企業低估相關風險，特斯拉將保持高度警戒，確保無論外在環境如何，都能持續生產電池、機器人與AI晶片，並呼籲其他企業加快建立本土供應鏈。

評估自建晶圓廠

在晶片供應方面，馬斯克也警告，特斯拉未來三到四年的成長恐受AI與記憶體晶片供應所限，因需求將超過台積電、三星電子與美光等夥伴的最佳產能水準，因此再度呼籲興建涵蓋邏輯、記憶體與封裝的本土「Terafab」晶圓廠。不過，特斯拉財務長塔尼亞表示，公司對2026年逾200億美元資本支出的預估，尚未將這類高成本計畫納入。

Robotaxi布局與產品線調整

自駕業務方面，全自動輔助駕駛（FSD）訂閱用戶增至110萬人，年增近40%，並將轉為純訂閱制。

特斯拉也持續擴展Robotaxi服務，計畫今年上半年將服務擴展至達拉斯、休士頓、鳳凰城、邁阿密、奧蘭多、坦帕與拉斯維加斯等城市。專為Robotaxi設計、未配備方向盤與踏板的Cybercab雖已納入公司生產規劃，但在現行法規限制下，初期量產規模與商轉速度仍存在不確定性。

產品線方面，馬斯克宣布結束Model S與Model X生產，將佛利蒙廠產能轉用於製造Optimus人形機器人。這兩款老牌車型近年銷量已大幅下滑，2025年Model 3與Model Y合計占特斯拉總交付量的97%。