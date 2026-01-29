金價不斷創新高今突破5,500美元 不理鮑爾押注新任Fed主席更鴿派

金價周四繼續狂飆漲至每英兩5,500 美元以上，再創歷史新高，延續了因美元疲軟，以及市場預期下任聯準會（Fed）主席將尋求進一步貨幣寬鬆所引發的猛烈漲勢。

金價周四早盤一度大漲 3.2%，延續了前一交易日 4.6% 的漲幅，周三創下 2020 年 3 月新冠肺炎疫情高峰以來最大單日漲幅。受地緣政治緊張局勢升溫，以及資金逃離主權債和貨幣的影響，這個貴金屬今年以來持續飆漲。

紐約時間周三下午 5 時，黃金上漲 4.6%，收在 5,417.21 美元。白銀上漲 4.1%，收於 116.70 美元。白金和鈀金同步走高。美元指數一度上漲 0.6%，尾盤漲幅收斂至0.2%。

儘管Fed在周三維持利率不變，並釋出對未來調整將採取更審慎態度的態度，但交易者押注Fed新任主席可能在今年現任主席鮑爾5月卸後後傾向更寬鬆的政策。

道明證券（TD Securities）全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「眾人已將目光投向鮑爾之後，認為下一任主席的立場可能顯得更鴿派。聯準會主席的人選，將是決定今年金價表現的關鍵因素。」

貝萊德（BlackRock）的李德（Rick Rieder）近日躍升為Fed主席的熱門人選。身為華爾街老將，李德被視為能為Fed注入以市場為導向的決策風格。他去年 9 月曾主張應以2碼（0.5個百分點）急進步調降息，而非Fed偏好每次1碼的幅度；同時，他也曾抨擊央行對未來利率走勢的「點狀圖」的前瞻指引。由於黃金不孳息，低利率環境通常有利於貴金屬表現。

地緣政治風險升溫、投資人逃離貨幣和美債，加上美元走勢疲軟，引發了一波對貴金屬的投資需求。今年以來迄至周三，金價已上漲約 25%，並在本周突破 5,000 美元大關；同期白銀則飆漲了 63%。

日本債券市場的劇烈拋售，則是市場擔憂財政支出過度的最新例證；此外，關於美國可能干預以支撐日圓的猜測也壓抑了美元走勢，使貴金屬對多數買家而言變得更具吸引力。

渣打銀行（Standard Chartered Plc）全球大宗商品研究主管庫柏（Suki Cooper）在報告中指出，市場預期Fed將更趨鴿派且獨立性被削弱，加上地緣政治風險，「可能正驅動散戶領軍、加速布局黃金」。她說：「除非出現短期修正，否則我們仍持續看好上行空間。」