快訊

剴剴案劉彩萱二審不會判死原因曝 律師批自由意志虐死童不夠泯滅人性？

生肖錢母年年換 越堆越多怎麼辦？專家揭正確處理方式

金價不斷創新高今突破5,500美元 不理鮑爾押注新任Fed主席更鴿派

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
市場預期Fed將更趨鴿派且獨立性被削弱，加上地緣政治風險，「可能正驅動散戶領軍、加速布局黃金」。歐新社
市場預期Fed將更趨鴿派且獨立性被削弱，加上地緣政治風險，「可能正驅動散戶領軍、加速布局黃金」。歐新社

金價周四繼續狂飆漲至每英兩5,500 美元以上，再創歷史新高，延續了因美元疲軟，以及市場預期下任聯準會（Fed）主席將尋求進一步貨幣寬鬆所引發的猛烈漲勢。

金價周四早盤一度大漲 3.2%，延續了前一交易日 4.6% 的漲幅，周三創下 2020 年 3 月新冠肺炎疫情高峰以來最大單日漲幅。受地緣政治緊張局勢升溫，以及資金逃離主權債和貨幣的影響，這個貴金屬今年以來持續飆漲。

紐約時間周三下午 5 時，黃金上漲 4.6%，收在 5,417.21 美元。白銀上漲 4.1%，收於 116.70 美元。白金和鈀金同步走高。美元指數一度上漲 0.6%，尾盤漲幅收斂至0.2%。

儘管Fed在周三維持利率不變，並釋出對未來調整將採取更審慎態度的態度，但交易者押注Fed新任主席可能在今年現任主席鮑爾5月卸後後傾向更寬鬆的政策。

道明證券（TD Securities）全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「眾人已將目光投向鮑爾之後，認為下一任主席的立場可能顯得更鴿派。聯準會主席的人選，將是決定今年金價表現的關鍵因素。」

貝萊德（BlackRock）的李德（Rick Rieder）近日躍升為Fed主席的熱門人選。身為華爾街老將，李德被視為能為Fed注入以市場為導向的決策風格。他去年 9 月曾主張應以2碼（0.5個百分點）急進步調降息，而非Fed偏好每次1碼的幅度；同時，他也曾抨擊央行對未來利率走勢的「點狀圖」的前瞻指引。由於黃金不孳息，低利率環境通常有利於貴金屬表現。

地緣政治風險升溫、投資人逃離貨幣和美債，加上美元走勢疲軟，引發了一波對貴金屬的投資需求。今年以來迄至周三，金價已上漲約 25%，並在本周突破 5,000 美元大關；同期白銀則飆漲了 63%。

日本債券市場的劇烈拋售，則是市場擔憂財政支出過度的最新例證；此外，關於美國可能干預以支撐日圓的猜測也壓抑了美元走勢，使貴金屬對多數買家而言變得更具吸引力。

渣打銀行（Standard Chartered Plc）全球大宗商品研究主管庫柏（Suki Cooper）在報告中指出，市場預期Fed將更趨鴿派且獨立性被削弱，加上地緣政治風險，「可能正驅動散戶領軍、加速布局黃金」。她說：「除非出現短期修正，否則我們仍持續看好上行空間。」

Fed 金價 黃金

延伸閱讀

聯準會今年首場政策會議 利率按兵不動符預期

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

聯準會預計暫停降息 討論焦點轉向條件與時機

日職／前塞揚鮑爾待業中 經紀人曝：現階段不要日職合約

相關新聞

Fed利率決策／一如預期按兵不動 上調對經濟成長評估 沃勒、米倫投反對票

美國聯準會（Fed）於美東時間28日下午2時（台灣時間29日凌晨3時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在3.5...

金價不斷創新高今突破5,500美元 不理鮑爾押注新任Fed主席更鴿派

金價周四繼續狂飆漲至每英兩5,500 美元以上，再創歷史新高，延續了因美元疲軟，以及市場預期下任聯準會（Fed）主席將尋...

Fed 決策／官員有意繼續按兵不動 聯準會決策五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一如市場預期按兵不動，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

美國聯邦準備理事會（Fed）今天在2026年首場政策會議上，宣布利率按兵不動，頂住總統川普不斷要求降息的施壓。聯準會主席...

韓股市值躍全球第十名

在人工智慧（AI）與機器人浪潮的帶動下，南韓整體股市市值已超越德國股市，躋身全球前十大，且緊追在台股之後。

MSCI喊降評 印尼股重挫

印尼股市28日收盤重挫逾7%，在全球主要股市中敬陪末座，主要是明晟（MSCI）對該股市投資限制太多表示疑慮，並警告可能將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。