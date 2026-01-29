特斯拉Q4獲利年降61％ 銷售下滑與AI投資拖累

快訊

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

電動車公司特斯拉（Tesla）今天公布，因汽車銷量減少，加上執行長馬斯克（Elon Musk）擴大對AI投資支出，因此2025年第4季獲利較上年同期大減61％。

這項財報為特斯拉紛擾的一年劃下句點。去年，馬斯克在川普（Donald Trump）政府擔任爭議性職務，引發熱議。在11月，股東因預期特斯拉將有重大技術突破，而投票通過將對馬斯克發放多達1兆美元的薪酬。

法新社報導，截至2025年12月31日的季度，特斯拉獲利8.4億美元，遠低於一年前的21億美元。營收則為249億美元，年減3.1％。

此前，特斯拉在今年初公布了2025年第4季度和全年交車量下降的數據，這回公布利潤下滑已在預期之中。

此外，公司簡報中還列舉其他多項因素，包括公司重組成本增加、人工智慧（AI）研發資金投入擴大、關稅成本更高、以及川普對美國環保政策態度逆轉後，特斯拉所取得的碳權收入減少。

特斯拉的展望報告，並未提及2026年汽車銷售預估。

特斯拉 馬斯克 川普

