微軟財報／營收超預期盤後卻重摔5% 雲端成長放緩支出創新高引爆疑慮

微軟（Microsoft）公布上季營收略超過市場預期，但資本支出攀升至新高，而且雲端業務成長減緩，引發投資人擔心微軟AI投資回收期可能比預期更長，拖累股價在盤後一度重挫逾7%。

微軟上季資本支出達到375億美元，年增66%，高於分析師預估的362億美元，其中約三分之二用於運算晶片。

在調整匯率因素後，Azure雲端運算部門上季營收成長38%，剛好符合分析師預期，但成長率較前一季放緩1個百分點。DA Davidson分析師魯利亞表示，這樣的表現可能讓原本押注雲端業務將有更強勁成長的投資人感到失望。

微軟股價在周三（28日）盤後交易重挫6.8%，報每股448美元，一度大跌超過7%。

微軟表示，上季整體營收年增17%至813億美元，高於分析師預期的802.7億美元；淨利384.6億美元，每股盈餘5.16美元，高於去年同期的241.1億美元與每股3.23美元。其中，淨利潤受到微軟對OpenAI投資所帶來的收益推升，使每股盈餘增加1.02美元。

公司毛利率為三年來最低，略高於68%。

微軟長期以來因搶先押注ChatGPT開發商OpenAI而在大型科技公司的AI競賽中享有領先優勢。OpenAI的技術支撐了微軟多數產品，包括M365 Copilot。微軟持有OpenAI 27%的股份。去年OpenAI的再資本化行動，在微軟調整持股會計處理方式後，推升了整體獲利表現。

然而，Google最新Gemini模型大獲市場好評，再加上Anthropic的Claude CoworkAI這類自主代理AI推出，都對微軟的AI業務及長期核心的軟體產品構成風險。

Gabelli Funds研究分析師牧野龍太表示：「微軟的股價在很大程度上高度綁定於OpenAI的表現，我認為這對微軟來說有點難以掌控，至少在目前ChatGPT模型與Gemini的競爭格局下是如此。」

微軟表示，商業剩餘履約義務（衡量未實現收入和未來將確認為收入的金額）較去年同期增加一倍，達到6,250億美元，主要來自一筆與OpenAI簽訂的2,500 億美元新合約。OpenAI占微軟剩餘履約義務總額的45%，凸顯微軟對這家新創公司的高度依賴。OpenAI已承諾整體AI支出約1.4兆美元，但資金來源細節仍不明朗。

微軟是今年首家公布季報的三大雲端服務供應商。Alphabet預定2月4日公布財報，亞馬遜則將於隔日公布。

同日，Meta因宣布AI業務投資將高於預期，獲得投資人較為正面的回應。Meta說，全年資本支出將介於 1,150億至1,350億美元，高於分析師平均預估的1,106億美元，激勵股價在盤後交易中一度大漲逾10%。

整體而言，微軟、Alphabet、Meta與亞馬遜今年在AI上的支出預期將超過5,000億美元。