台積電ADR連二漲1.2% 聯電ADR大跌8.8%
台積電ADR周三上漲1.2%，收在342.30美元，較台北交易溢價17.7%。聯電（2303）ADR大跌8.8%，聯電昨天公布財報，獲利低於預期。法國國家巴黎證券和摩根大通證券分析師分別調降聯電投資評級。
法巴證券分析師 Alex Chang 將聯電ADR由「中立」降為「減持」；摩根大通分析師 Gokul Hariharan 也將聯電由「中立」降為「減持」。
美股周三漲跌互現，標普 500 指數盤中一度攻上 7,000 點大關，但在聯準會（Fed）一如預期維持利率不變、且主席鮑爾暗示不急於重啟降息後，漲幅收斂，標普和道瓊指數近乎平盤作收。納斯達克指數則在晶片股助攻下小幅收高。
道瓊工業指數小漲 12.19 點，漲幅 0.02%，收在 49,015.60 點；標普 500 指數微跌 0.57 點，跌幅 0.01%，收於 6,978.03 點；那斯達克綜合指數在晶片股助攻下表現較佳，上漲 40.35 點，漲幅 0.2%，收在 23,857.45 點。
費城半導體指數大漲2.3%，再創歷史新高。英特爾（Intel）大漲11%，美光大漲6.1%，輝達（NVIDIA）漲1.6%。
台灣加權股價指數周三大漲485.90點，在32,803.92點，連五日改寫歷史新高。台積電（2330）漲2.3%收在1,820元。
個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)
台積電 TSM US 2,141.63 +1.17 1,820.00 +17.67
日月光投控 ASX US 316.90 +0.95 314.00 +0.92
中華電信 CHT US 133.58 +0.83 133.50 +0.06
聯電 UMC US 71.20 -8.81 75.90 -6.19
