標普7,000 點大關得而復失 Fed鮑爾暗示不急於重啟降息

美股周三漲跌互現，標普 500 指數盤中一度攻上 7,000 點大關，但在聯準會（Fed）一如預期維持利率不變、且主席鮑爾暗示不急於重啟降息後，漲幅收斂，標普和道瓊指數近乎平盤作收。納斯達克指數則在晶片股助攻下小幅收高。

道瓊工業指數小漲 12.19 點，漲幅 0.02%，收在 49,015.60 點；標普 500 指數微跌 0.57 點，跌幅 0.01%，收於 6,978.03 點；那斯達克綜合指數在晶片股助攻下表現較佳，上漲 40.35 點，漲幅 0.2%，收在 23,857.45 點。

費城半導體指數大漲2.3%，再創歷史新高。英特爾（Intel）大漲11%，美光大漲6.1%，輝達（NVIDIA）和台積電ADR各漲1.6%和1.2%。

希捷（Seagate）因獲利驚豔市場，股價飆漲 19%，帶動威騰（WD）大漲 10.7%；德州儀器也因財測優於預期收高 9.9%。

Fed 以 10 比 2 的表決結果，決議將基準利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間。雖然川普任命的兩位理事沃勒和米倫投下反對票，主張降息1碼，但鮑爾在記者會上重申央行獨立性，對政治壓力不予置評。

分析師指出，Fed 聲明刪除了關於「就業走下坡風險」增加的表述，顯示官員認為勞動市場已趨於穩定。前 Fed 資深經濟學家英格里許（William English）指出，若勞動市場未進一步轉弱，下一次降息可能要等到鮑爾 5 月任期結束之後，目前降息空間恐怕有限。

受關稅轉嫁效應與政局不確定性影響，避險資金湧入貴金屬，金價大漲 4.6%，紐約時間下午 5 時收在每英兩 5,417.21 美元。

科技七雄方面，亞馬遜（Amazon）宣布裁員 1.6 萬人以精簡組織，收盤跌0.7%。盤後財報則出現分化：Meta 和特斯拉（Tesla）因營收亮眼，盤後股價分別大漲約 4% 與 3%；微軟（Microsoft）則因雲端支出疑慮，盤後股價走跌逾 3%。

保險巨人 Elevance Health 在財報發布後躍升 5.9%；而中古車平台 Carvana 則受空頭機構指控誇大收益影響，股價重挫 14%。