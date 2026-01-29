標普7,000 點大關得而復失 Fed鮑爾暗示不急於重啟降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股在聯準會（Fed）一如預期維持利率不變、且主席鮑爾暗示不急於重啟降息後，漲幅收斂。路透
美股在聯準會（Fed）一如預期維持利率不變、且主席鮑爾暗示不急於重啟降息後，漲幅收斂。路透

美股周三漲跌互現，標普 500 指數盤中一度攻上 7,000 點大關，但在聯準會（Fed）一如預期維持利率不變、且主席鮑爾暗示不急於重啟降息後，漲幅收斂，標普和道瓊指數近乎平盤作收。納斯達克指數則在晶片股助攻下小幅收高。

道瓊工業指數小漲 12.19 點，漲幅 0.02%，收在 49,015.60 點；標普 500 指數微跌 0.57 點，跌幅 0.01%，收於 6,978.03 點；那斯達克綜合指數在晶片股助攻下表現較佳，上漲 40.35 點，漲幅 0.2%，收在 23,857.45 點。

費城半導體指數大漲2.3%，再創歷史新高。英特爾（Intel）大漲11%，美光大漲6.1%，輝達（NVIDIA）和台積電ADR各漲1.6%和1.2%。

希捷（Seagate）因獲利驚豔市場，股價飆漲 19%，帶動威騰（WD）大漲 10.7%；德州儀器也因財測優於預期收高 9.9%。

Fed 以 10 比 2 的表決結果，決議將基準利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間。雖然川普任命的兩位理事沃勒和米倫投下反對票，主張降息1碼，但鮑爾在記者會上重申央行獨立性，對政治壓力不予置評。

分析師指出，Fed 聲明刪除了關於「就業走下坡風險」增加的表述，顯示官員認為勞動市場已趨於穩定。前 Fed 資深經濟學家英格里許（William English）指出，若勞動市場未進一步轉弱，下一次降息可能要等到鮑爾 5 月任期結束之後，目前降息空間恐怕有限。

受關稅轉嫁效應與政局不確定性影響，避險資金湧入貴金屬，金價大漲 4.6%，紐約時間下午 5 時收在每英兩 5,417.21 美元。

科技七雄方面，亞馬遜（Amazon）宣布裁員 1.6 萬人以精簡組織，收盤跌0.7%。盤後財報則出現分化：Meta 和特斯拉（Tesla）因營收亮眼，盤後股價分別大漲約 4% 與 3%；微軟（Microsoft）則因雲端支出疑慮，盤後股價走跌逾 3%。

保險巨人 Elevance Health 在財報發布後躍升 5.9%；而中古車平台 Carvana 則受空頭機構指控誇大收益影響，股價重挫 14%。

指數 Fed 標普

延伸閱讀

聯準會今年首場政策會議 利率按兵不動符預期

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

聯準會預計暫停降息 討論焦點轉向條件與時機

日職／前塞揚鮑爾待業中 經紀人曝：現階段不要日職合約

相關新聞

弱勢美元時代來臨 亞幣強升、金銀價同步創高

美國總統川普27日表態，他不在意美元走貶，美元指數應聲摜破96，近四年首見。亞洲貨幣強升到六個月高點，新台幣強升1.5角...

Fed利率決策／一如預期按兵不動 上調對經濟成長評估 沃勒、米倫投反對票

美國聯準會（Fed）於美東時間28日下午2時（台灣時間29日凌晨3時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在3.5...

吃歐洲豆腐？川普政府提議賓士總部搬至美國 遭公司打回票

賓士高層透露，川普政府官員試圖誘使該公司把總部從德國搬到美國，遭到賓士拒絕。

極凍歐洲！馬士基：航運業面臨嚴重中斷 港口被迫停擺或減少運能

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）28日表示，籠罩在西南歐和西歐的狂風暴雪，正導致物流中斷，並也影響到往來北歐的物流。

Fed 決策／官員有意繼續按兵不動 聯準會決策五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一如市場預期按兵不動，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

美國聯邦準備理事會（Fed）今天在2026年首場政策會議上，宣布利率按兵不動，頂住總統川普不斷要求降息的施壓。聯準會主席...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。