聽新聞
0:00 / 0:00

Fed 決策／官員有意繼續按兵不動 聯準會決策五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾在記者會上對司法部調查和是否留任理事一概不談。歐新社
聯準會（Fed）主席鮑爾在記者會上對司法部調查和是否留任理事一概不談。歐新社

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一如市場預期按兵不動，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：

1. Fed維持利率不變且有意繼續按兵不動

聯準會（Fed）官員一如預期維持利率不變，並表態願意按兵不動以待經濟變化。主席鮑爾表示，勞動市場看來更趨穩定，且多數關稅對通膨的影響應會在 2026 年中旬前反映在價格上。

2. 鮑爾對司法部調查和是否留任理事一概不談

針對受到司法部對他調查，以及 5 月主席任期結束後是否留任Fed理事，鮑爾都不願回應。他在今天記者會上請媒體參照他本月初收到政府傳票後發表的聲明。

3. 官員認為就業和通膨目標的風險趨於平衡

聯準會會後聲明指出，決策官員認為就業和通膨目標的風險已趨平衡，相較於去年多人較擔心勞動市場。這立場調整導致部分市場人士收斂對 6 月降息的押注，但多數人仍預期屆時將是下一次降息的時機。

4. 兩位理事投下反對票並支持降息

有兩位理事投下反對票並支持降息：一位是川普最新任命的米倫，一位是角逐接任主席大位的沃勒。曾對勞動市場表示憂心的副主席鮑蔓，則隨委員會多數成員支持維持利率不變。

5. 市場反應冷淡

美股在科技股領軍帶動標普 500 指數短暫突破 7,000 點後，漲幅收斂，接近平盤作收。債市波動極小，美元指數一度上漲 0.6%，尾盤漲幅收斂至0.2%。

鮑爾 Fed 通膨

延伸閱讀

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

聯準會今年首場政策會議 利率按兵不動符預期

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

聯準會預計暫停降息 討論焦點轉向條件與時機

相關新聞

弱勢美元時代來臨 亞幣強升、金銀價同步創高

美國總統川普27日表態，他不在意美元走貶，美元指數應聲摜破96，近四年首見。亞洲貨幣強升到六個月高點，新台幣強升1.5角...

Fed利率決策／一如預期按兵不動 上調對經濟成長評估 沃勒、米倫投反對票

美國聯準會（Fed）於美東時間28日下午2時（台灣時間29日凌晨3時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在3.5...

吃歐洲豆腐？川普政府提議賓士總部搬至美國 遭公司打回票

賓士高層透露，川普政府官員試圖誘使該公司把總部從德國搬到美國，遭到賓士拒絕。

極凍歐洲！馬士基：航運業面臨嚴重中斷 港口被迫停擺或減少運能

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）28日表示，籠罩在西南歐和西歐的狂風暴雪，正導致物流中斷，並也影響到往來北歐的物流。

Fed 決策／官員有意繼續按兵不動 聯準會決策五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一如市場預期按兵不動，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

美國聯邦準備理事會（Fed）今天在2026年首場政策會議上，宣布利率按兵不動，頂住總統川普不斷要求降息的施壓。聯準會主席...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。