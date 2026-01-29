Fed 決策／官員有意繼續按兵不動 聯準會決策五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一如市場預期按兵不動，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：

1. Fed維持利率不變且有意繼續按兵不動

聯準會（Fed）官員一如預期維持利率不變，並表態願意按兵不動以待經濟變化。主席鮑爾表示，勞動市場看來更趨穩定，且多數關稅對通膨的影響應會在 2026 年中旬前反映在價格上。

2. 鮑爾對司法部調查和是否留任理事一概不談

針對受到司法部對他調查，以及 5 月主席任期結束後是否留任Fed理事，鮑爾都不願回應。他在今天記者會上請媒體參照他本月初收到政府傳票後發表的聲明。

3. 官員認為就業和通膨目標的風險趨於平衡

聯準會會後聲明指出，決策官員認為就業和通膨目標的風險已趨平衡，相較於去年多人較擔心勞動市場。這立場調整導致部分市場人士收斂對 6 月降息的押注，但多數人仍預期屆時將是下一次降息的時機。

4. 兩位理事投下反對票並支持降息

有兩位理事投下反對票並支持降息：一位是川普最新任命的米倫，一位是角逐接任主席大位的沃勒。曾對勞動市場表示憂心的副主席鮑蔓，則隨委員會多數成員支持維持利率不變。

5. 市場反應冷淡

美股在科技股領軍帶動標普 500 指數短暫突破 7,000 點後，漲幅收斂，接近平盤作收。債市波動極小，美元指數一度上漲 0.6%，尾盤漲幅收斂至0.2%。