聯準會利率按兵不動符預期 美股收盤互有漲跌

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期維持利率不變，未明確暗示何時可能再度降息，投資人反應冷淡，美股主要指數今天收盤互有漲跌，標普一度站上7000點創新高。

道瓊工業指數上揚12.19點或0.02%，收49015.60點。

標準普爾500指數下跌0.57點或0.01%，收6978.03點。

那斯達克指數揚升40.35點或0.17%，收23857.45點。

費城半導體指數上漲189.56點或2.34%，收8306.74點。

指數 半導體 美國

相關新聞

弱勢美元時代來臨 亞幣強升、金銀價同步創高

美國總統川普27日表態，他不在意美元走貶，美元指數應聲摜破96，近四年首見。亞洲貨幣強升到六個月高點，新台幣強升1.5角...

Fed利率決策／一如預期按兵不動 上調對經濟成長評估 沃勒、米倫投反對票

美國聯準會（Fed）於美東時間28日下午2時（台灣時間29日凌晨3時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在3.5...

吃歐洲豆腐？川普政府提議賓士總部搬至美國 遭公司打回票

賓士高層透露，川普政府官員試圖誘使該公司把總部從德國搬到美國，遭到賓士拒絕。

極凍歐洲！馬士基：航運業面臨嚴重中斷 港口被迫停擺或減少運能

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）28日表示，籠罩在西南歐和西歐的狂風暴雪，正導致物流中斷，並也影響到往來北歐的物流。

Fed 決策／官員有意繼續按兵不動 聯準會決策五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一如市場預期按兵不動，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

美國聯邦準備理事會（Fed）今天在2026年首場政策會議上，宣布利率按兵不動，頂住總統川普不斷要求降息的施壓。聯準會主席...

