聯準會利率按兵不動符預期 美股收盤互有漲跌
美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期維持利率不變，未明確暗示何時可能再度降息，投資人反應冷淡，美股主要指數今天收盤互有漲跌，標普一度站上7000點創新高。
道瓊工業指數上揚12.19點或0.02%，收49015.60點。
標準普爾500指數下跌0.57點或0.01%，收6978.03點。
那斯達克指數揚升40.35點或0.17%，收23857.45點。
費城半導體指數上漲189.56點或2.34%，收8306.74點。
