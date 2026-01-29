聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

快訊

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）今天在2026年首場政策會議上，宣布利率按兵不動，頂住總統川普不斷要求降息的施壓。聯準會主席鮑爾會後表示，他不認為聯準會將喪失獨立性。

法新社報導，聯準會以10比2票數，決定將利率維持在3.50%至3.75%目標區間，這一結果符合市場普遍預期，聯準會理事米蘭（Stephen Miran）及華勒（Christopher Waller）則投下反對票，主張降息1碼。

鮑爾（Jerome Powell）今天在會後記者會上指出：「我們不會失去它（聯準會獨立性）。我不認為我們會失去。我當然希望不會。」

聯準會過去3次政策會議均降息1碼，因為官員擔憂就業市場降溫，米蘭多次主張更激進的降息幅度，華勒則被視為接替鮑爾的潛在人選。

鮑爾最近曾發表罕見聲明，披露美國司法部正就聯準會總部耗資25億美元的翻修工程對他展開調查。他指出，這項調查是川普對貨幣政策決策不滿而祭出的「藉口」。

