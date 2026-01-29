Fed 決策／1月28日會議聲明全文

聯準會1月28日聲明全文如下：

委員會尋求實現充分就業和2%的較長期通膨目標。經濟前景的不確定性仍然高。委員會關注雙重政策使命兩方面的風險。

為支持其目標，委員會決定將聯邦資金利率目標區間保持於3.5%-3.75%。在考慮對聯邦資金利率目標區間的進一步調整的程度和時機時，委員會將仔細評估新公布的數據、不斷變化的前景和風險平衡。委員會堅決致力於支持充分就業，並使通膨回到2%的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注新公布的訊息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。委員會的評估將把廣泛的資訊納入考量，包括勞動力市場狀況、通膨壓力與通膨預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。

投票贊成聯準會貨幣政策決議的FOMC委員包括：主席鮑爾、副主席威廉斯、金融監管副主席巴爾、（理事）鮑蔓、（理事）庫克、 （克里夫蘭聯準銀總裁）哈瑪克、（副主席）傑佛森、（明尼亞波利聯準銀總裁）卡斯哈里，（達拉斯聯準銀總裁）洛根以及（費城聯準銀總裁）鮑森。投票反對的有（理事）米倫和（理事）沃勒，他們主張在本次會議上將聯邦資金利率目標區間下調0.25個百分點。