通用汽車CEO：加拿大進口低價中國電動車是「危險開端」

美國通用汽車公司（GM）執行長巴拉表示，加拿大近日達成一項協議，允許數以萬計價格低廉中國製電動車進入國內，對北美汽車製造業構成風險。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，巴拉（Mary Barra）昨天在與員工舉行的全體會議上指出，加拿大本月稍早宣布與中國達成的協議，與建立強大北美工業基礎、保障北美大陸就業及國家安全的目標背道而馳。

巴拉提及：「我無法解釋加拿大為何做出這一決定。這將演變成非常危險的開端。」

巴拉還說，中國汽車製造商在本土受益於對進口商徵收高額關稅，以及阻止外部競爭者進入其市場的技術限制。