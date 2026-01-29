通用汽車CEO：加拿大進口低價中國電動車是「危險開端」

中央社／ 底特律28日綜合外電報導

美國通用汽車公司（GM）執行長巴拉表示，加拿大近日達成一項協議，允許數以萬計價格低廉中國製電動車進入國內，對北美汽車製造業構成風險。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，巴拉（Mary Barra）昨天在與員工舉行的全體會議上指出，加拿大本月稍早宣布與中國達成的協議，與建立強大北美工業基礎、保障北美大陸就業及國家安全的目標背道而馳。

巴拉提及：「我無法解釋加拿大為何做出這一決定。這將演變成非常危險的開端。」

巴拉還說，中國汽車製造商在本土受益於對進口商徵收高額關稅，以及阻止外部競爭者進入其市場的技術限制。

加拿大 華爾街日報 國家安全

延伸閱讀

降低對美、中依賴 中等強國尋求非美貿易避險

路透社：卡尼訪中後 中國下單65萬公噸加拿大芥花籽

加拿大總理卡尼：世界變了 華盛頓也變了

美中角力是世界大格局！韓、英、加站在川普對立面 謝金河：選對選錯攸關國家命運

相關新聞

極凍歐洲！馬士基：航運業面臨嚴重中斷 港口被迫停擺或減少運能

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）28日表示，籠罩在西南歐和西歐的狂風暴雪，正導致物流中斷，並也影響到往來北歐的物流。

吃歐洲豆腐？川普政府提議賓士總部搬至美國 遭公司打回票

賓士高層透露，川普政府官員試圖誘使該公司把總部從德國搬到美國，遭到賓士拒絕。

AI帶旺費半87%成分股盤前全漲 預示28日開盤將再創新高

美國晶片類股28日盤前大漲，費城半導體30檔成分股中，26檔都在盤前走揚，預示費半28日早盤將有亮眼表現，突破27日締造...

美元貶值還免驚！避險基金老手：4情境才會觸動警鈴大響

美國總統川普對美元疲軟顯得毫不在乎，使美元摔落四年低谷。但橋水基金前大宗商品主管坎貝爾認為，投資人對美元「過度驚慌」，他...

美股早盤／ASML帶旺科技股！高盛示警弱勢美元 靜候Fed決策

晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）訂單熱絡，讓人工智慧（AI）交易再添柴火，科技股勁揚。美股28日早盤四大指數同步走高...

「賣美國」交易玩真的？投資流動分析：美元、美債遭遇與美股不同

美元貶勢再起，追蹤美元兌一籃貨幣的美元指數（DXY）摔落四年低點。這顯示「賣美國」（Sell America）交易果真來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。