通用汽車CEO：加拿大進口低價中國電動車是「危險開端」
美國通用汽車公司（GM）執行長巴拉表示，加拿大近日達成一項協議，允許數以萬計價格低廉中國製電動車進入國內，對北美汽車製造業構成風險。
華爾街日報（Wall Street Journal）報導，巴拉（Mary Barra）昨天在與員工舉行的全體會議上指出，加拿大本月稍早宣布與中國達成的協議，與建立強大北美工業基礎、保障北美大陸就業及國家安全的目標背道而馳。
巴拉提及：「我無法解釋加拿大為何做出這一決定。這將演變成非常危險的開端。」
巴拉還說，中國汽車製造商在本土受益於對進口商徵收高額關稅，以及阻止外部競爭者進入其市場的技術限制。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言