聽新聞
0:00 / 0:00
貝森特：美國奉行強勢美元政策 「絕對沒有」干預日圓
美國財長貝森特28日接受CNBC專訪時表示，美國奉行強勢美元政策，意味要設定正確的基本面。他同時否認美國正在干預外匯市場，以支撐日圓。
被問及美國是否在干預市場以推高日圓匯率時，貝森特回答：「絕對沒有」。再問到美國是否計劃這樣做時，貝森特說：「除了強調我們奉行強勢美元政策之外，我們不會對其他事項置評」。
日圓兌美元匯率跌幅應聲擴大，一度重貶1%至153.74，DXY美元指數翻紅，上揚0.2%。
