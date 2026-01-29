MSCI喊降評 印尼股重挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

印尼股市28日收盤重挫逾7%，在全球主要股市中敬陪末座，主要是明晟（MSCI）對該股市投資限制太多表示疑慮，並警告可能將這個東南亞最大市場降至「邊境市場」等級。

MSCI在聲明中指出，由於印尼股市「根本性的可投資缺陷」始終未能解決，加上有聯合炒作股價之虞，將立即停止將新股票納入指數，停止調升可供投資的流通股數。雅加達綜合指數盤中重挫8.8%，寫九個多月來最深跌幅，甚至觸發暫停交易30分鐘的機制。

若印尼5月前在股市透明度方面仍無充分進展，MSCI將重新評估該國股市的開放程度，如此一來，印尼企業在MSCI新興市場指數的權重可能遭調降，還可能降級至邊境市場等級。

MSCI先前要讓印尼股市更嚴格「自由流通」（free float）的定義，也就是可供交易的股數，這也是決定個股在基準指數中權重的關鍵因素。MSCI表示，考慮採用替代資料來源來評估真實的自由流通量；若發現企業的實際數據低於申報數據，被動型基金將被迫削減現有部位。

SGMC資本公司合夥人米爾普里說：「印尼到5月前實際上處於觀察期。目前雖無強制拋售，但在此不確定因素籠罩下，市場信心趨向中性偏空。」

印尼 MSCI 指數

