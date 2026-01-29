LVMH 今年買氣不妙

法國精品龍頭LVMH集團在耶誕旺季表現平平，並審慎看待2026年展望，削弱投資人對奢侈品業的反彈期望。

去年第4季，LVMH關鍵的時裝和皮件部門，自體銷售下滑3%，減幅高於預期。集團五個部門中，有三個在傳統的年終旺季，表現不及預期。

LVMH執行長阿諾特27日告訴投資人，2026年狀況不大可能簡單明瞭，將限制今年開支，「我們將熬過寒冬」，警告面臨「不可預見」且「受干擾」的經濟情境。

該集團在巴黎交易的股價28日一度暴跌8.2%，為去年4月以來最大盤中跌幅，並拖累歐股大盤。LVMH過去一年重挫約21%。

Burberry、卡地亞（Cartier）母公司歷峰上季業績均攀升，讓外界對業界領頭羊LVMH抱有更高期望，但其財報結果擊碎精品業步出疫後低潮的希望。生活成本壓力、關稅、地緣政治的不確定性，都壓抑消費者支出。另外，奢侈品牌也因大舉漲價，引發消費者反彈。

歷峰等公司較具韌性，是因在不確定之際，金項鍊、手鐲等，比時髦的手提包更能保值。LVMH在鐘表和珠寶方面的市場份量較小，但這個部門業績超越預期，讓LVMH上季整體銷售得以成長1%。