不擔心美元貶值說…啟動結構性修正 專家：川普言論助升亞幣
提出知名「美元微笑理論」的Eurizon資本公司執行長任永力（Stephen Jen）認為，美國總統川普不擔心美元貶勢的輕鬆表態，象徵美元新一輪「結構性修正」的另一支撐，影響力可能比地緣政治緊張局勢或金價上漲還要深遠。經濟學家認為，川普這番言論將強化亞洲貨幣升勢。
任永力在報告表示，川普說他不擔心美元貶值，「非常可能是美元貶勢的另一個支撐，許多人可能還沒準備好」因應，「我認為市場近日還不夠關注美元動態」，「這一代匯率分析師早已習慣因應強勢美元與強勁的美國經濟，無法處理美元貶值與美國經濟強勁情境」。
他說：「我認為，隨著聯準會（Fed）降息且世界局勢看似穩健，現正逐漸進入『美元微笑曲線』的谷底」，美元可能會經歷多年結構性修正，與股市及經濟成長脫鉤。
任永力早年提出「美元微笑曲線」理論：在美國經濟超越世界其他地區（因為利差有利於美元），或當美國陷入經濟衰退（因為避險資金湧入）時，美元都會走強，美國與全球其他地區同步成長時，美元反而受挫。
如今他認為，隨著美元走貶，「焦點應留在人民幣和日圓」，兩者「2026年皆可望大幅回升」。
