美元貶值還免驚！避險基金老手：4情境才會觸動警鈴大響

美國總統川普對美元疲軟顯得毫不在乎，使美元摔落四年低谷。但橋水基金前大宗商品主管坎貝爾認為，投資人對美元「過度驚慌」，他建議此時不但要持有價格高漲的黃金，也應該基於避險目的，持有近來走貶的美元。

目前擔任Black Snow Capital執行長的坎貝爾認為，現在最佳的投資組合分散策略是黃金、美元兩者都持有，因為「做多黃金」其實就是「放空美元」。不只是因為黃金以美元計價，也因為投機資金往往在美元疲軟時流入黃金。

同時持有黃金和美元 有避險功用

坎貝爾在個人電子報平台Substack寫道：「我持有的黃金和白銀部位，已經隱含做空美元。每持有1英兩，都是賣美元買來的。假如我不做一些對沖（避險操作），我對美元貶值的曝險會太深，疊加在金屬本身已涉及的風險之上。」

他並認為，時下熱門的「貶值」交易話題，也就是投資人賣掉美元和其他法幣、轉買黃金這類資產，其實是「氛圍甚於執行」。

坎貝爾指出，目前的情況並非人們逃離美元、轉進貴金屬；而是他們長久來被低通膨洗腦，以至於黃金和白銀持有部位太低了。

他提醒投資人，持有貴金屬其實就是在放空美元。他說：「若你真的看壞美國展望，應該押寶的交易不是放空美元指數，而是賣掉外國人實際持有的美國資產。」意指標普500 ETF、美國長期公債，以及科技巨型股。

4種情境發生 才會敲響美元警鐘

坎貝爾說，外資持有價值數兆美元的美股和美債，目前尚未見到他們出清持有的部位。他說：「欲知美元末日是不是真的，緊盯資金流動。歐洲人真的出清標普500（SPX）嗎？日本退休金基金正在拋售美國公債嗎？」並沒有。

不過，假如看到下列四種情況（目前都尚未見到），坎貝爾就覺得美元大事不妙了：

1. 日本壽險公司出清巨量的美債部位； 2. 美元在國際支付的占比從目前的50%跌到40%以下； 3. 投資人大舉逃離價格釘住美元的泰達幣（USDT）； 4. 某種可信賴且真能清算交易的替代支付系統興起。

對於「看空美元」人士，他建議不如放空美股和美債，因為一旦外國人認定已對川普忍無可忍，決心「賣美國」，美股和美債才是他們真正會拋售的美國資產，放空美元指數期貨的作用有限。

投資人若認為美元貶值幅度可控，他建議持有金屬、美元和較短期資產。坎貝爾說，那正是從2000年至2010年美元大幅走貶時期學到的操作策略。