AI熱潮點火！SK海力士2025年獲利締新猷 先進記憶體產品需求旺

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
AI熱潮帶動下，SK海力士2025年獲利創新高。路透

南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服器與資料中心的高頻寬記憶體（HBM）需求暴增。

SK海力士28日發布2025年財報，營業利益較2024年勁增一倍多至47.2兆韓元（331億美元），營收則增加46.8%至97.15兆韓元（682億美元），雙雙超越市場預期。該公司預定29日舉行法說會。

SK海力士創紀錄的財報表現，歸功於AI加速器的先進記憶體產品需求旺盛，例如HBM，傳統記憶體價格隨之上漲也挹注業績

單是在去年第4季，SK海力士的營業利益比去年同期激增137.1%至19.17兆韓元，營收則跳增66.1%至32.83兆韓元。

SK海力士指出，隨著AI市場重心從訓練轉向推論，同時分散式架構需求擴大，記憶體的重要性將進一步提升。因此，不僅高效能記憶體如HBM的需求預料將持續成長，包括伺服器DRAM與NAND在內的整體記憶體產品需求也將同步攀升。

該公司也宣布註銷12.24兆韓元的庫藏股，以提高對股東的回報。

業績 南韓 SK海力士

弱勢美元時代來臨 亞幣強升、金銀價同步創高

美國總統川普27日表態，他不在意美元走貶，美元指數應聲摜破96，近四年首見。亞洲貨幣強升到六個月高點，新台幣強升1.5角...

極凍歐洲！馬士基：航運業面臨嚴重中斷 港口被迫停擺或減少運能

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）28日表示，籠罩在西南歐和西歐的狂風暴雪，正導致物流中斷，並也影響到往來北歐的物流。

吃歐洲豆腐？川普政府提議賓士總部搬至美國 遭公司打回票

賓士高層透露，川普政府官員試圖誘使該公司把總部從德國搬到美國，遭到賓士拒絕。

AI帶旺費半87%成分股盤前全漲 預示28日開盤將再創新高

美國晶片類股28日盤前大漲，費城半導體30檔成分股中，26檔都在盤前走揚，預示費半28日早盤將有亮眼表現，突破27日締造...

韓股市值躍全球第十名

在人工智慧（AI）與機器人浪潮的帶動下，南韓整體股市市值已超越德國股市，躋身全球前十大，且緊追在台股之後。

AI競爭加速組織精簡 亞馬遜裁1.6萬人

電商巨人亞馬遜（Amazon）宣布，將解聘約1.6萬名企業部門員工，等於在三個月內裁汰3萬人，在人工智慧（AI）競爭加劇...

