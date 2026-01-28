極凍歐洲！馬士基：航運業面臨嚴重中斷 港口被迫停擺或減少運能

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）28日表示，籠罩在西南歐和西歐的狂風暴雪，正導致物流中斷，並也影響到往來北歐的物流。

路透報導，馬士基在給客戶的公告中表示：「嚴酷天候正造成整個航運業界嚴重停擺，船隻被迫尋找地方停靠，港口也必須停止營運或減少運能。」

該公司表示，地中海西部的港口已停止營運，且目前尚無恢復作業的時程表。

馬士基表示：「這個狀況正影響整個業界，且鑒於事態的嚴重性和不確定性，我們預期所有船隻和港口將繼續受到作業延遲和關閉的影響。」

在另外發布的一份聲明中，馬士基表示，波蘭的格但斯克港（Gdansk）正持續受到極端天候和過去幾周累積的降雪和極低溫影響，「這已導致該港的陸上和水上作業都受限」。在水上作業放緩和陸上撤除貨櫃作業受限的綜合影響下，該港貨櫃場的開放時間已經縮短，從一般的船舶預計到港時間前七天，縮短為前五天。