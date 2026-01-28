吃歐洲豆腐？川普政府提議賓士總部搬至美國 遭公司打回票
賓士高層透露，川普政府官員試圖誘使該公司把總部從德國搬到美國，遭到賓士拒絕。
賓士執行長康林松接受德國媒體The Pioneer訪問時表示，美國商務部長盧特尼克約在一年前做出這個提議，並祭出稅務優惠等誘因。儘管康林松回絕，但賓士隨後宣布打算把一款SUV的生產作業，從德國移到美國阿拉巴馬州的塔斯卡盧薩（Tuscaloosa）工廠。
康林松說：「三芒星100多年來都是全球企業，但我們在（德國）施瓦本扎根，這些根基不能、也不該被拔出地面」。三芒星是賓士商標，該公司總部位於施瓦本，在當地有數家工廠。
這段對話讓外界看到，川普當局勸誘歐洲企業犧牲祖國，赴美投資。川普長期批評德國與美國的汽車貿易失衡，並感嘆川普大樓周邊街道，賓士車隨處可見。
