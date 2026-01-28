快訊

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣恐達大陸冷氣團等級

小女孩變身標緻美人！國產車大廠千金被神出「質感生活曝光」 網眼尖揪一點

吃歐洲豆腐？川普政府提議賓士總部搬至美國 遭公司打回票

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
賓士三芒星商標。路透
賓士三芒星商標。路透

賓士高層透露，川普政府官員試圖誘使該公司把總部從德國搬到美國，遭到賓士拒絕。

賓士執行長康林松接受德國媒體The Pioneer訪問時表示，美國商務部長盧特尼克約在一年前做出這個提議，並祭出稅務優惠等誘因。儘管康林松回絕，但賓士隨後宣布打算把一款SUV的生產作業，從德國移到美國阿拉巴馬州的塔斯卡盧薩（Tuscaloosa）工廠。

康林松說：「三芒星100多年來都是全球企業，但我們在（德國）施瓦本扎根，這些根基不能、也不該被拔出地面」。三芒星是賓士商標，該公司總部位於施瓦本，在當地有數家工廠。

這段對話讓外界看到，川普當局勸誘歐洲企業犧牲祖國，赴美投資。川普長期批評德國與美國的汽車貿易失衡，並感嘆川普大樓周邊街道，賓士車隨處可見。

德國 美國 川普 賓士

延伸閱讀

外資對德投資翻倍！智庫分析：川普關稅反凸顯德國「兩大優勢」

韓媒：川普願尋求解決方案 韓美關稅協商有望展開

施凱爾：會習近平不會激怒川普 紐時：英在美中間走鋼絲

川普對多國擴大關稅威脅 北京坐看對手犯錯不出手

相關新聞

金價又創高 主力買盤是短線投機或長期投資？交易商：看市場這行為

黃金價格去年以來一路扶搖直上，即使行情回落，逢低買進的熱情每每強過唯恐漲勢告終的疑慮。這說明了投資銀行為何持續調高金價預...

AI需求續噴！ASML訂單創新高 上調全年財測

全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML），上季訂單總額刷新歷來紀錄，並遠超市場預期，顯示企業加碼投資AI晶片製造儀器。A...

LVMH上季時裝、皮件銷售下滑 執行長示警前景不確定性

法國精品龍頭路易威登酩軒（LVMH）集團上季營收優於預期，但關鍵的時裝和皮件部門銷售減幅甚於分析師預估，執行長阿諾特（B...

「賣美國」交易玩真的？投資流動分析：美元、美債遭遇與美股不同

美元貶勢再起，追蹤美元兌一籃貨幣的美元指數（DXY）摔落四年低點。這顯示「賣美國」（Sell America）交易果真來...

極凍歐洲！馬士基：航運業面臨嚴重中斷 港口被迫停擺或減少運能

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）28日表示，籠罩在西南歐和西歐的狂風暴雪，正導致物流中斷，並也影響到往來北歐的物流。

吃歐洲豆腐？川普政府提議賓士總部搬至美國 遭公司打回票

賓士高層透露，川普政府官員試圖誘使該公司把總部從德國搬到美國，遭到賓士拒絕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。