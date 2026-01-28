AI帶旺費半87%成分股盤前全漲 預示28日開盤將再創新高
美國晶片類股28日盤前大漲，費城半導體30檔成分股中，26檔都在盤前走揚，預示費半28日早盤將有亮眼表現，突破27日締造的8,117.18點新高，整體利多可歸因於一個現象：人工智慧（AI）熱潮。
德州儀器（Texas Instruments）因為工業晶片好轉、以及AI熱潮帶旺類比晶片需求，本季財測意外強勁，激勵股價28日盤前狂漲8%，Analog Devices漲2.9%，安森美半導體（On Semiconductor）漲5.1%，車用晶片大廠恩智浦（NXP）ADR也走揚3.5%，格芯（GlobalFoundries）攀漲3.2%，微芯（Microchip）上揚5.1%。
全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）上季訂單總額刷新紀錄、且遠超乎市場預期，顯示企業加碼投資AI晶片製造儀器，激勵ASML ADR股價28日盤前大漲6%，並帶動美國同業應用材料（Applied Materials）盤前漲4.7%、科磊（KLA）漲4%、科林研發（Lam Research）走揚4.8%，Nova大漲9%，台積電先進材料和製程解決方案供應商英特格（Entegris）挺升3%。
同時，南韓記憶體晶片大廠SK海力士上季營業利益年比激增137.1%，營收則跳增66.1%，預期隨著AI市場重心從訓練轉向推論，同時分散式架構需求擴大，記憶體的重要性將進一步提升，不僅高頻寬記憶體（HBM）等高效能記憶體的需求將持續成長，伺服器DRAM與NAND快閃記憶體等整體記憶體產品需求也將同步攀升，刺激美國記憶體晶片大廠美光（Micron）盤前勁揚5.2%，Rambus勁漲3%。
另一方面，市場期待微軟與Meta預定28日盤後發布的財報，將揭露資本支出暢旺，也激勵超微（AMD）股價盤前漲2.6%，台積電ADR漲2.5%，輝達（NVIDIA）、為輝達晶片供應電源管理裝置的Monolithic電力系統公司、邁威爾科技（Marvell）、博通（Broadcom）、安謀（Arm）等業者都上漲。
此外，半導體測試機器人巨頭Teradyne、Credo科技集團、Astera Labs、光電大廠Coherent也都乘勢走高，英特爾（Intel）盤前更漲6.4%。
相較下，蘋果供應商Qorvo因財測疲軟，股價盤前暴跌10.4%，並拖累Skyworks Solutions跌8.5%，高通（Qualcomm）股價盤前則小跌0.3%，高效半導體解決方案供應商MACOM科技解決方案控股公司股價沒有波動。
