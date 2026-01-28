川普樂見走貶美元欲振乏力 科技股領軍亞股多收漲

受到美國總統川普暗示樂見美元貶值影響，美元匯率今天難以自賣壓中反彈；與此同時，科技股表現強勁，帶動多數亞洲股市延續漲勢。

法新社報導，投資人正密切關注美國聯邦準備理事會（Fed）今天將舉行的決策會議，盼能在川普關稅威脅引發政策不確定性之際，從中一窺美國未來利率走向的蛛絲馬跡。

美元本週全面走軟，據報紐約聯邦準備銀行曾向交易員詢問日圓匯率情況，引發美日官方準備聯手干預匯市的傳聞。這促使市場揣測白宮有意放手讓美元走軟。川普昨天在愛荷華被問及是否憂心美元走貶時，並未駁斥此一傳聞。

川普告訴媒體：「不，我覺得這很棒。看看我們的生意做得多好。美元表現得非常好。」當時美元兌歐元觸及4年半低點，兌日圓也貶至2個月半來低點。

觀察家表示，川普近期頻頻針對關稅發言令人不安，包括因格陵蘭議題威脅歐洲國家，以及警告加拿大別跟中國達成貿易協議，這些舉動都打擊投資人對美國資產的信心，拖累美元走勢。

一項最新調查顯示，由於美國家庭憂心通膨與生活成本居高不下，美國消費者信心指數已跌至2014年以來的新低。

亞股今天普遍收高。東京、香港、上海、首爾、台北、馬尼拉股市都收漲。雪梨、新加坡、雅加達與威靈頓股市則收跌。

其中雅加達股市跌幅最深，終場跌逾7%，主要因指數編纂公司MSCI明晟（MSCI）呼籲印尼監管機關調查股權問題，並表示將暫緩將印尼股票納入指數或調高其權重。

權值股PT Bumi Resources與PT Petrosea聞訊暴跌約15%，拖累大盤表現。

此外，投資人本週也聚焦微軟（Microsoft）、Meta、特斯拉（Tesla）與蘋果（Apple）等科技巨頭的財報。