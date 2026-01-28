AI需求續噴！ASML訂單創新高 上調全年財測

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）。美聯社
全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾ASML），上季訂單總額刷新歷來紀錄，並遠超市場預期，顯示企業加碼投資AI晶片製造儀器。ASML股價應聲在28日改寫盤中新高，一度跳漲7.5%來到1,309歐元。

ASML 28日公布，去年第4季訂單總額為132億歐元（158億美元）、打破紀錄，並遠優於分析師估計的68.5億美元。訂單總額是業界最關注的指標，接單狀況可以反映晶片製造商對未來AI需求的信心。

ASML執行長福克（Christophe Fouquet）在聲明中表示：「過去幾個月來，許多客戶對中期市況的評估更為正向，主要是更強勁預期AI相關需求的持續性」。該公司上季淨銷售為97億歐元、淨利為28.4億歐元。

雲端算運巨擘微軟、亞馬遜、Google，對AI邏輯晶片和記憶體的需求暢旺，ASML客戶如台積電和三星電子，均上調資本開支。ASML表示，上季訂單超過一半是先進極紫外光（EUV）微影設備，總額達74億美元。

ASML同時調高今年展望，估計全年銷售將落在340億-390億歐元，高於市場預期的350億歐元。福克說：「預計2026年又將是ASML業務的成長年度。」

儘管接單狀況熱絡，ASML仍宣布要裁員1,700人，占總人力的3.8%，受影響的主要是荷蘭和美國的管理層。財務長達森在財報會議中指出，以絕對值來說，這是ASML最大規模的縮編。

