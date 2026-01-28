快訊

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

LVMH上季時裝、皮件銷售下滑 執行長示警前景不確定性

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
路易威登酩軒（LVMH）集團上季整體銷售微幅成長。路透
路易威登酩軒（LVMH）集團上季整體銷售微幅成長。路透

法國精品龍頭路易威登酩軒（LVMH）集團上季營收優於預期，但關鍵的時裝和皮件部門銷售減幅甚於分析師預估，執行長阿諾特（Bernard Arnault）也審慎看待2026年展望，LVMH在紐約股市掛牌的ADR在27日收盤跌1.6%。

LVMH去年第4季自體銷售年比增長1%至227億歐元，略優於分析師預估的223.7億歐元，美國與日本以外的亞太地區自體銷售額均成長1%，高於預估，但歐洲下降2%，日本更減少5%，降幅都大於預期。

以部門來看，關鍵的時裝和皮件部門上季自體銷售下滑3%，香水化妝品銷售下滑1%，酒類部門銷售萎縮9%，都不如預期，顯示仍承受市場需求疲軟所帶來的營運壓力。不過，珠寶手錶部門銷售成長8%，精選零售事業的銷售也成長7%。

阿諾特表示，審慎看待未來一年前景，今年會限制開支，「由於地緣政治危機、經濟不確定性和特定國家政策持續－包括我們的政策、對我們以最高稅率課稅並創造失業－我認為有理由保持審慎」，「我樂觀看待中期，但短期而言，很難做出認真地預測。

他說，「2026年將不單純」，警告面臨「不可預見」且「受干擾」的經濟情境。

LVMH去年全年經常性營業利益減少9.3%為178億歐元，淨利下滑13%至108.8億歐元，每股盈餘13歐元，均優於市場所估。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 分析師 法國 化妝品 香水 手錶 珠寶

延伸閱讀

日職／羽月隆太郎涉嫌使用「喪屍煙彈」遭逮 廣島球團致歉

黃金存摺賣逾5200元新高價 台銀提醒留意短期風險

動保法修正草案今續審 陳駿季：餵食與飼主責任意見歧異 不宜貿然擬定

建築大師操刀設計 LVMH集團老總訂製Chaumet佩劍上面科鐫刻什麼名言？

相關新聞

LVMH上季時裝、皮件銷售下滑 執行長示警前景不確定性

法國精品龍頭路易威登酩軒（LVMH）集團上季營收優於預期，但關鍵的時裝和皮件部門銷售減幅甚於分析師預估，執行長阿諾特（B...

AI需求強勁！ASML去年Q4訂單超乎預期 上修2026年展望

全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）今天公布2025年稅後淨利成長，此外受惠於人工智慧（AI）晶片產能投資擴大，該公...

聯準會今將召開會議…市場靜待美國利率決策 日股走勢不一

美國聯邦準備理事會（Fed）今天將召開決策會議，市場投資人靜待聯準會利率決策，日本股市今天走勢不一

史上最大IPO！馬斯克擬於6月「金木連珠」擇大吉之日讓SpaceX掛牌

英國金融時報引述知情人士報導，馬斯克正為SpaceX 首次公開發行股票（IPO）擇一大吉之日，他提議將這場史上最大規模的...

印度、歐盟談判20年簽史上最大貿協 打造20億人口經濟示範區

印度與歐盟27日達成一項歷史性的貿易協定，目標是深化雙邊經貿聯繫，抵禦華盛頓關稅政策的影響，降低雙方對美國與中國市場的依...

降低對美、中依賴 中等強國尋求非美貿易避險

歐盟與印度27日宣布達成貿易協議，加拿大也放下與印度的歧見，承諾加強雙邊能源交易；在美國總統川普拿關稅當武器破壞全球貿易...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。