金價又創高 主力買盤是短線投機或長期投資？交易商：看市場這行為

黃金價格去年以來一路扶搖直上，即使行情回落，逢低買進的熱情每每強過唯恐漲勢告終的疑慮。這說明了投資銀行為何持續調高金價預測。但如何得知金價漲勢是靠投機狂熱推波助瀾，還是有長期投資買盤支撐？

貴金屬交易商GoldCore行銷主管史寇爾絲說：「若你問任何人，需要發生何事，才會鼓舞金價跨越5,100美元、銀價攻克100美元？大多數人或許會說：金融危機吧。」

然而，史寇爾斯接受MarketWatch訪問時表示，近來金價漲勢「平靜出奇且井然有序」，「絕大多數分析師預期，金價會隨著時間推移持續攀升，只是別指望漲得飛快。」

地緣政治顧慮升高，金價上周突破每英兩5,000美元大關後漲勢不輟，28日在美元疲軟下一舉漲破5,200美元，5,300美元價位在望。路透報導，現貨金價28日漲1.8%至每英兩5,279.94美元，稍早一度觸及5,285.35美元新天價。年初迄今，金價漲幅已超過20%。

銀價同步飆升，道瓊市場數據顯示，白銀即期期貨價格27日暴漲14%至115.08美元，改寫歷史新高，並締造1985年3月以來最大單日漲幅紀錄。近幾個月來，銀價上攻勢如破竹，反映地緣政治風險以及供應緊繃顧慮。

如何鑑別主力買盤是投資人或投機客？

史寇爾絲認為，貴金屬最近漲勢壯觀，但整體而言「有說服力」，從價格回跌時的市場反應可見一斑。

她說：「金價曾三番兩次大跌，但每次都能迅速找到買家接手，然後從更高的底部再蓄勢上攻。」

史寇爾絲指出，據此研判，這種市場行為是「長期資產配置，而不是投機狂熱」。

金價近來飆漲不僅未讓華爾街分析師憂心忡忡，反倒頻頻調高目標價位。

德意志銀行27日把今年底黃金目標價位上調至6,000美元，比原先預測調高28%，且與法國興業銀行的預測相同。

摩根士丹利本周預測，金價可能在2026下半年漲上5,700美元，高盛上個月已把目標價從4,900美元調高到5,400美元。