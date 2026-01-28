AI需求強勁！ASML去年Q4訂單超乎預期 上修2026年展望

快訊

中央社／ 阿姆斯特丹28日綜合外電報導
全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）今天公布2025年稅後淨利成長，此外受惠於人工智慧（AI）晶片產能投資擴大，該公司去年第4季訂單超乎市場預期。 路透社
全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）今天公布2025年稅後淨利成長，此外受惠於人工智慧（AI）晶片產能投資擴大，該公司去年第4季訂單超乎市場預期。 路透社

全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾ASML）今天公布2025年稅後淨利成長，此外受惠於人工智慧AI）晶片產能投資擴大，該公司去年第4季訂單超乎市場預期。

綜合法新社與路透社報導，ASML2025年稅後獲利96億歐元（約新台幣3602億元），相較於2024年的76億歐元。2025年淨銷售則為327億歐元（約新台幣1兆2267億元）。

ASML去年第4季新增訂單金額達132億歐元（約新台幣4951億元），較前一季的54億歐元成長逾倍。此數據也高於研究機構Visible Alpha彙整的分析師預估值63.2億歐元。

ASML執行長福克（Christophe Fouquet）在聲明中表示：「過去幾個月，許多客戶對中長期市場形勢提出了更為正面的評估，這主要是基於對AI相關需求永續性的預期。」

隨著微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）及Google母公司Alphabet等雲端運算巨擘對AI邏輯晶片與記憶體晶片的需求激增，多家晶片製造商紛紛提高投資計畫，進而帶動ASML的訂單表現。

ASML也上修2026年展望，ASML目前預估2026年全年度銷售將介於340億歐元至390億歐元之間，相較於分析師預估的350億歐元。相較之下，ASML先前曾預測2026年銷售將與2025年的327億歐元持平或略低。

ASML預估今年第1季銷售將介於82億歐元至89億歐元之間。

福克表示：「我們預期2026年將是ASML業務的另一個成長年。」

