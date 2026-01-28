史上最大IPO！馬斯克擬於6月「金木連珠」擇大吉之日讓SpaceX掛牌

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
知情人士透露，SpaceX 正尋求以 1.5 兆美元的估值，籌集 500 億美元的資金，這將成為史上規模最大的 IPO。路透
英國金融時報引述知情人士報導，馬斯克正為SpaceX 首次公開發行股票（IPO）擇一大吉之日，他提議將這場史上最大規模的上市案定在6月，也就是罕見的行星連珠，也跟他生日同月。

知情人士透露，這個大吉之日就在 6 月中旬，屆時木星和金星將出現三年多來首見連珠，也就是從從地球看過去，兩星出現大致對齊的景象。

知情人士透露，SpaceX 正尋求以 1.5 兆美元的估值，籌集 500 億美元的資金，這將成為史上規模最大的 IPO，遠超沙烏地阿美（Saudi Aramco）在 2019 年募得的 290 億美元。

按行星學會（The Planetary Society）的說法，6 月 8 日至 9 日，木星和金星在空中的間隔「僅略多於 1 度，約手臂伸直時拇指的寬度」。幾天後，水星也將和這兩顆行星形成對角線排列。知情人士指出，選定6月，也因為馬斯克的生日是在 6 月 28 日。

不過，有銀行家和投資人認為，6 月IPO過於緊迫。他們指出，SpaceX尚須向美國證券交易委員會（SEC）提交 S-1 註冊表格，以告知主管機構上市用意，並安排全球說明會來推廣上市案。

他們表示， IPO 案也受制於市場環境和投資人信心。在美國總統川普頻頻威脅加徵關稅、並試圖干預聯準會（Fed）利率政策的情況下，目前的市場動向比以往更難預測。

知情人士表示，馬斯克推動SpaceX上市，為的是需要更多資金來開發可遠達火星的「星艦」（Starship）火箭系統。

SpaceX 已向投資人透露，正在開發在太空部署資料中心的技術，並透過旗下 9,400 顆衛星的星鏈（Starlink）網路串聯。馬斯克認為，旗下的企業集團要在 AI 領域和 Google 和 OpenAI 等對手競爭，這項技術極其重要。

馬斯克 情人 SpaceX

