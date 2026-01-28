北京放行輝達H200晶片 路透指三家網路巨頭獲准進口幾十萬顆

路透引述知情人士報導，中國大陸已核准頭一批輝達（NVIDIA）H200 人工智慧（AI）晶片進口，可見官方的立場有所轉變，有意在滿足 AI 需求和推動國內產業發展之間取得平衡。

消息人士透露，此次核准涵蓋幾十萬顆 H200 晶片，適逢輝達執行長黃仁勳本周訪問大陸。其中一位消息人士指出，頭一批核准晶片主要分配給三家網際網路公司，其他企業目前則在排隊等待後續核准。消息人士不願透露得到許可的是哪三家公司。

美國本月正式為輝達向大陸銷售 H200 晶片排除障礙，但最終是否准許進口，仍取決於大陸官方。近幾周來，北京方面是否會核准進口仍不明朗。

後續批次會有多少公司得到許可，以及北京方面判定資格的標準為何，目前仍不明確。

路透上周報導，黃仁勳上周五抵達上海，參加輝達大陸員工尾牙活動，隨後前往北京及其他城市。