亞馬遜裁員計畫凸槌 員工未接通知單先收慰問信

中央社／ 舊金山27日綜合外電報導

遜（Amazon）今天似乎早一步將明天的裁員計畫告知亞馬遜網路服務（AWS）雲端運算部門員工，在正式發布裁員單前，就提早好幾個小時寄發慰問電郵及全體開會通知。

路透社已於23日報導，亞馬遜計劃本週起裁減數千名企業員工，但資方尚未通知受影響員工，也未正式證實裁員計畫。

今天寄出的電郵由AWS應用人工智慧（AI）解決方案資深副總裁奧布瑞（Colleen Aubrey）署名，內容誤稱美國、加拿大及哥斯大黎加受影響員工已接獲他們職位遭鍘的通知單。

路透社取得的通訊軟體Slack訊息顯示，收到上述電郵的AWS員工表示，原定明天舉行的全體會議幾乎旋即就被取消。亞馬遜在電郵中稱此次裁員為「曙光計畫」（Project Dawn）。

奧布瑞在電郵中寫道：「這類變動對每個人來說都不容易。」他說：「這些決策十分艱難，且經過深思熟慮，意在為組織及AWS未來的成功布局。」

亞馬遜未立即回應路透社置評請求。

知情人士透露，這波裁員將波及AWS、零售、PrimeVideo和人力資源等部門，但本週裁員規模尚不得而知。

知情人士指出，去年10月，亞馬遜已裁撤約1.4萬名員工，作為大規模削減3萬名企業人力的一環。

而今天，亞馬遜動手裁撤了Amazon Fresh生鮮雜貨與Amazon Go無人商店的職位，並計劃關閉現有實體門市，其中部分將轉型為全食超市（Whole Foods），但未透露受影響員工人數。

明天公布的裁員規模仍不確定。去年10月所提及的3萬個職位，在亞馬遜158萬名員工所占比例不高，但在該公司白領人力的占比卻直逼10%。

亞馬遜去年10月發布的部落格文章將裁員原因歸結於AI使用的增加。人力資源主管葛雷提（BethGaletti）當時表示，未來還可能進一步裁員。

今天誤發的內部電郵中亦提及葛雷提的部落格文章，不過該文章目前尚未於亞馬遜官網上出現。

人力 職位

