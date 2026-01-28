快訊

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

老牌餐飲品牌重建 冒險大改菜單能抓住Z世代目光？

動物集體暴斃竟是空拍機投毒！農場怒批不可饒恕：一定替動物討公道

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：黃仁勳訪中之際 中國放行輝達首批H200晶片

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
輝達執行長黃仁勳21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發表演說。美聯社
輝達執行長黃仁勳21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發表演說。美聯社

路透28日引述兩名知情人士報導，中國大陸已核准輝達（Nvidia）首批H200人工智慧（AI）晶片進口，顯示中方在平衡AI需求與推動國內產業發展之間，立場出現變化。

消息人士表示，此次核准涵蓋數十萬顆H200晶片，批准時間點正值輝達執行長黃仁勳本周訪問中國期間。其中一名消息人士指出，首批核准主要分配給三家中國大型網路公司，其他企業目前正排隊等待後續核准，但拒絕透露獲得首批許可的公司名稱。

中國工信部、商務部以及輝達截至發稿時尚未回應詢問。

H200 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

影／黃仁勳來台是否見面 蔣萬安：持續和輝達保持聯繫

黃仁勳現身深圳吃牛肉火鍋！消費3600元 讚「牛肉很新鮮很好吃」

黃仁勳明來台...何時為輝達北士科合框？蔣萬安曝時間還沒定

AI、高效運算題材燒 科技型基金多檔繳出雙位數佳績

相關新聞

路透：黃仁勳訪中之際 中國放行輝達首批H200晶片

路透28日引述兩名知情人士報導，中國大陸已核准輝達（Nvidia）首批H200人工智慧（AI）晶片進口，顯示中方在平衡A...

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

日圓兌美元匯價截至周二（27日）收盤，出現自2024年8月以來最強勁的連續三個交易日漲勢，今（28）日台灣時間早上9:5...

超車德國、緊追台灣 南韓股市市值躍居全球第10名

在全球人工智慧與機器人發展浪潮的帶動下，南韓科技股大漲，推升整體股市市值超越德國。

任永力：美元走貶正開啟新階段的結構性修正 日圓和人民幣可望勁升

Eurizon SLJ Capital 執行長任永力（Stephen Jen）認為，市場正展開一波新階段的「美元結構性修...

路透：大陸中石油暫緩購買美國控制的委內瑞拉石油

路透27日引述2名熟悉情況的交易主管說，自本月華盛頓接管委內瑞拉的石油出口以來，大陸的中石油已通知旗下交易員，不要購買或...

Anthropic募資傳翻倍 估值衝上3,500億美元 展現挑戰OpenAI動能

Anthropic 可望向創投基金在內投資人募集約 200 億美元，規模是原定目標的兩倍，可見投資人對這家 AI 新創公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。