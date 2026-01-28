聽新聞
路透：黃仁勳訪中之際 中國放行輝達首批H200晶片
路透28日引述兩名知情人士報導，中國大陸已核准輝達（Nvidia）首批H200人工智慧（AI）晶片進口，顯示中方在平衡AI需求與推動國內產業發展之間，立場出現變化。
消息人士表示，此次核准涵蓋數十萬顆H200晶片，批准時間點正值輝達執行長黃仁勳本周訪問中國期間。其中一名消息人士指出，首批核准主要分配給三家中國大型網路公司，其他企業目前正排隊等待後續核准，但拒絕透露獲得首批許可的公司名稱。
中國工信部、商務部以及輝達截至發稿時尚未回應詢問。
FB留言