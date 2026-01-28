投資限制太多 MSCI揚言降評 印尼股市重挫 7%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
印尼是東南亞最大股市。路透
印尼股市周三重挫，明晟（MSCI）對這股市投資限制太多表示疑慮，並警告可能將這個東南亞最大市場降至「邊境市場」等級。

這家指數編撰公司表示，等印尼政府解決上市公司股權監管機構解決上市公司股權過度集中的問題前，部分指數將暫不調整。

MSCI 在聲明中指出，由於「根本性的可投資缺失」始終未能解決，加上有聯合炒作股價之虞，將立即停止將新股票納入指數，停止調升可供投資的流通股數。雅加達綜合指數周三早盤一度重挫 7%。

若印尼 5 月前在股市透明度方面仍無充分進展，MSCI 將重新評估印尼股市的開放程度，如此一來，印尼企業在 MSCI 新興市場指數的權重可能被調降，還可能降級至邊境市場等級。

MSCI 先前要嚴格印尼股市「自由流通」（free float）定義，也就是可供交易的股數，這也是決定個股在基準指數中權重的關鍵因素。MSCI表示，考慮採用替代資料來源來評估真實的自由流通量；若發現企業的實際數據低於申報數據，被動型基金將被迫削減現有部位。

SGMC Capital 合夥人米爾普里（Mohit Mirpuri）說：「印尼實際上處於觀察期至 5 月。目前雖無強制拋售，但在此不確定因素壟罩下，市場信心趨向中性偏空。」

近年來，自由流通問題已成為印尼市場的引爆點；投資人抱怨印尼大型企業交易清淡，且股權掌握在少數富豪手中。這類集中化的股權結構，往往導致股價劇烈波動、掩蓋真實市場表現，並增加市場操縱的風險。

