路透社：卡尼訪中後 中國下單65萬公噸加拿大芥花籽

路透社今天引述2個貿易消息來源表示，加拿大總理卡尼訪問中國後，中國進口商下單共65萬公噸加拿大芥花籽，預計2月至4月會付運。

報導表示，65萬公噸加拿大芥花籽約占中國2024年整體芥花籽進口量的10%，或占2025年整體芥花籽進口量的26%。

報導表示，在中國與加拿大未達成貿易協議前，中國國企中糧集團有限公司近月曾購入約50萬噸澳洲芥花籽。

卡尼（Mark Carney）16日訪問北京時宣布，加中關係回溫，雙方已達成「新的戰略夥伴關係」及一項初步貿易協議。

依據協議內容，中國預計在3月1日前把加拿大芥花籽油的進口關稅，從目前的84%降至約15%。加拿大則將在新的優惠關稅稅率6.1%下，進口4萬9000輛中國製電動車作為交換。

美國總統川普之後揚言，如果加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加國商品將立即面臨100%關稅。

卡尼則表示，加拿大無意與中國簽訂自由貿易協定；加拿大與中國的貿易協議，是針對過去幾年出現的貿易問題作出調整，一切符合美墨加協定（USMCA）的規定。