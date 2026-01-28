如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元匯價27日連續第三個交易日強漲。 本報系資料庫
日圓兌美元匯價截至周二（27日）收盤，出現自2024年8月以來最強勁的連續三個交易日漲勢，今（28）日台灣時間早上9:55則是反轉回貶，最多下跌0.51%。花旗集團（Citigroup）策略師丹托本（Daniel Tobon）認為，必須要等日本投資人開始將資金重新轉回國內債券市場，才足夠支撐日圓漲勢。

丹托本（Daniel Tobon）說：「 真正的大交易在等待那個轉折點，等待我們看到方向明確改變的時刻。」他表示，一旦確認來到轉折點，「日圓在那之後，可能還有超過 15%的上漲空間」。

日圓最近的三連漲，主要因為市場揣測日本與美國可能準備出手支撐日圓兌美元匯價。在這波起漲之前，日圓兌美元一度跌至接近160日圓兌1美元。160是2024年促使日本政府進場干預的門檻。

周二日圓兌美元匯價，在前兩個交易日分別上漲0.98%、1.71%之後，再漲1.28%至152.21日圓兌1美元。

日圓上周五急升，是在日本債券市場遭遇一波又一波拋售之後。當時市場憂心首相高市早苗的財政計畫，恐進一步加劇政府原已沉重的債務負擔。

拋售潮推動日本公債殖利率大幅走高，可能促使投資人將資金從海外撤回，重新投入日本國內市場。這也提高了避險基金解除「利差交易」（carry trade）的可能性。「利差交易」是指在日本以低利率借入資金，再把資金投資於利率較高的國家。

丹托本說，他仍然認為在日本下個月選舉前夕，日圓有再度走弱的風險。

他強調，日圓要穩定走強，需要等待轉折點到來，「如果我看到本地投資人開始轉向配置日本公債，那將會是更強烈的訊號，代表正是買進日圓的時機」。丹托本表示，市場對財政狀況的疑慮將緩解，「這可能在選後很快就發生，也可能要更久後才會出現。」

