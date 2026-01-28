路透：大陸中石油暫緩購買美國控制的委內瑞拉石油

路透27日引述2名熟悉情況的交易主管說，自本月華盛頓接管委內瑞拉的石油出口以來，大陸的中石油已通知旗下交易員，不要購買或交易委內瑞拉原油。

中石油旗下的上市公司曾是委國石油最大的單一買家，直到2019年初，美國總統川普在首個總統任期內對委內瑞拉石油銷售實施制裁後，該公司停止進口。

中石油在評估形勢期間選擇暫不採購的決定，進一步表明委內瑞拉對中國的石油供應將持續偏緊，並促使中國買家轉向加拿大、伊朗和俄羅斯。中國是委內瑞拉石油的最大買家。

作為全球最大的石油進口國，中國大陸譴責華盛頓將委內瑞拉石油出口轉向美國、並遠離北京的做法。

美國1月3日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並與委內瑞拉達成協議後，將控制5,000萬桶委內瑞拉石油；相關收益將劃入由美國監管的基金。在這項安排下，2家全球頂級大宗商品貿易公司托克（Trafigura）和維多（Vitol），本月開始銷售委內瑞拉石油。

川普說，美國還扣押了委內瑞拉油輪上的石油，準備運往美國煉油廠加工。

路透報導指，維多和托克已將委內瑞拉原油出售給包括美國瓦萊羅（Valero）和菲利普斯66（Phillips 66）以及西班牙雷普索爾（Repsol）在內的煉油商，並已接洽包括中石油在內的印度和中國煉油商，尋求潛在的銷售機會。

然而1名交易主管稱，中石油的交易員被告知，在總部另行通知之前，不得參與任何與有關原油的交易；另一方面，路透引述交易主管稱，中石油也在評估，在委內瑞拉與中國的「債務換石油」計畫下的任何進口可能帶來的影響。

委內瑞拉曾通過「債務換石油」交易，以石油償還欠中國的數十億美元貸款。不過，消息人士本月向路透表示，將原油改為輸往美國，可能意味著原本運往中國的貨物須要重新分配。

交易員和分析師預計，從2月開始，中國從委內瑞拉進口的原油將大幅下降。