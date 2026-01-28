快訊

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕！導火線疑是酷澎 美方曾警告韓總理

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：大陸中石油暫緩購買美國控制的委內瑞拉石油

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
路透引述消息人士表示，大陸的中石油集團暫緩購買美國控制的委內瑞拉石油。（法新社）
路透引述消息人士表示，大陸的中石油集團暫緩購買美國控制的委內瑞拉石油。（法新社）

路透27日引述2名熟悉情況的交易主管說，自本月華盛頓接管委內瑞拉的石油出口以來，大陸的中石油已通知旗下交易員，不要購買或交易委內瑞拉原油

中石油旗下的上市公司曾是委國石油最大的單一買家，直到2019年初，美國總統川普在首個總統任期內對委內瑞拉石油銷售實施制裁後，該公司停止進口。

中石油在評估形勢期間選擇暫不採購的決定，進一步表明委內瑞拉對中國的石油供應將持續偏緊，並促使中國買家轉向加拿大、伊朗和俄羅斯。中國是委內瑞拉石油的最大買家。

作為全球最大的石油進口國，中國大陸譴責華盛頓將委內瑞拉石油出口轉向美國、並遠離北京的做法。

美國1月3日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並與委內瑞拉達成協議後，將控制5,000萬桶委內瑞拉石油；相關收益將劃入由美國監管的基金。在這項安排下，2家全球頂級大宗商品貿易公司托克（Trafigura）和維多（Vitol），本月開始銷售委內瑞拉石油。

川普說，美國還扣押了委內瑞拉油輪上的石油，準備運往美國煉油廠加工。

路透報導指，維多和托克已將委內瑞拉原油出售給包括美國瓦萊羅（Valero）和菲利普斯66（Phillips 66）以及西班牙雷普索爾（Repsol）在內的煉油商，並已接洽包括中石油在內的印度和中國煉油商，尋求潛在的銷售機會。

然而1名交易主管稱，中石油的交易員被告知，在總部另行通知之前，不得參與任何與有關原油的交易；另一方面，路透引述交易主管稱，中石油也在評估，在委內瑞拉與中國的「債務換石油」計畫下的任何進口可能帶來的影響。

委內瑞拉曾通過「債務換石油」交易，以石油償還欠中國的數十億美元貸款。不過，消息人士本月向路透表示，將原油改為輸往美國，可能意味著原本運往中國的貨物須要重新分配。

交易員和分析師預計，從2月開始，中國從委內瑞拉進口的原油將大幅下降。

委內瑞拉 美國 原油

延伸閱讀

經典賽／上屆砸傷手指 亞土維想為委內瑞拉出戰被太空人擋下

川普與巴西總統通話 聚焦委內瑞拉與和平理事會

不滿美國施壓 委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

經典賽／剩不到2周要交名單 委內瑞拉只敲定6成選手

相關新聞

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

日圓兌美元匯價截至周二（27日）收盤，出現自2024年8月以來最強勁的連續三個交易日漲勢，今（28）日台灣時間早上9:5...

任永力：美元走貶正開啟新階段的結構性修正 日圓和人民幣可望勁升

Eurizon SLJ Capital 執行長任永力（Stephen Jen）認為，市場正展開一波新階段的「美元結構性修...

路透：大陸中石油暫緩購買美國控制的委內瑞拉石油

路透27日引述2名熟悉情況的交易主管說，自本月華盛頓接管委內瑞拉的石油出口以來，大陸的中石油已通知旗下交易員，不要購買或...

Anthropic募資傳翻倍 估值衝上3,500億美元 展現挑戰OpenAI動能

Anthropic 可望向創投基金在內投資人募集約 200 億美元，規模是原定目標的兩倍，可見投資人對這家 AI 新創公...

優比速加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

物流巨擘優比速（UPS）周二宣布新一輪營運重整計畫，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並...

AI 基礎建設需求強勁 希捷財報、展望雙優 盤後股價大漲逾 7%

電腦硬體與儲存設備大廠希捷（Seagate Technology）公布上季財報優於預期，且展望樂觀，可見企業擴大人工智慧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。