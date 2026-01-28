Anthropic募資傳翻倍 估值衝上3,500億美元 展現挑戰OpenAI動能

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Anthropic在籌資實力上展現能與 ChatGPT 開發商 OpenAI 頭號對手一拚的強勁動能。路透
Anthropic 可望向創投基金在內投資人募集約 200 億美元，規模是原定目標的兩倍，可見投資人對這家 AI 新創公司展現極大熱忱。

英國金融時報報導引述知情人士報導，這筆募資交易已接近完成，屆時公司估值將達到 3,500 億美元。這次擴大募資規模，展現Anthropic 能與 ChatGPT 開發商 OpenAI 頭號對手一拚的強勁動能。

Anthropic 原本洽談向投資人募集約 100 億美元，由於投資人認購意願極高，金額於此翻倍。

參與這一回合籌資的一位投資人透露，Anthropic收到的投資意願的規模，是原定目標的五到六倍。知情人士透露，Anthropic 最快將周二先敲定投資人首批 100 億至 150 億美元資金，並在接下來幾周內完成整筆募資。

Anthropic 專注於提供企業級 AI、領導團隊穩定，加上程式開發工具 Claude Code 大受歡迎，投資人視為極具吸引力的投資對象。

這一回合融資由新加坡主權財富基金 GIC 和美國投資機構 Coatue 領投，紅杉資本（Sequoia Capital）亦有參與。

執行長阿莫戴（Dario Amodei）原是 OpenAI 的早期員工，但由於對公司發展方向及 AI 防護機制和 OpenAI 執行長奧特曼相左，2020 年離職自創 Anthropic。

阿莫戴周一發表了一篇長達兩萬字的論文，主張人類「必須覺醒」，正視強大 AI 系統在未來幾年可能帶來的毀滅性風險。

他在文中提出嚴正警告，指 AI 的安全防範措施並不完善：「人類即將獲得近乎超乎想像的力量，而我們的社會、政治和科技體系是否具備駕馭這股力量的成熟度，目前仍極其不明。」

