軟銀據洽談向OpenAI追加投資300億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
軟銀董事長孫正義當時表示，軟銀與 OpenAI 的願景「深度契合」。路透
軟銀集團（SoftBank）據傳正洽談對 OpenAI 追加高達 300 億美元的投資。

ChatGPT 開發商 OpenAI 正尋求投資人注資高達 1,000 億美元的新資金。若全額募資成功，估值可能高達 8,300 億美元。

評估首次公開發行股票（IPO）的 OpenAI，也計劃向中東主權財富基金及其他風險投資基金籌資。該公司現有股東包括 Thrive Capital、Khosla Ventures，以及阿拉伯聯合大公國的基金 MGX。

軟銀已是 OpenAI 的大股東，去年 12 月注資 225 億美元後，持股比率已增至 11%。軟銀董事長孫正義當時表示，軟銀與 OpenAI 的願景「深度契合」。

為籌措投資 OpenAI 的資金，軟銀已經以 58 億美元的價碼出清晶片大廠輝達（Nvidia）的持股。

