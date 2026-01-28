軟銀據洽談向OpenAI追加投資300億美元

軟銀集團（SoftBank）據傳正洽談對 OpenAI 追加高達 300 億美元的投資。

ChatGPT 開發商 OpenAI 正尋求投資人注資高達 1,000 億美元的新資金。若全額募資成功，估值可能高達 8,300 億美元。

評估首次公開發行股票（IPO）的 OpenAI，也計劃向中東主權財富基金及其他風險投資基金籌資。該公司現有股東包括 Thrive Capital、Khosla Ventures，以及阿拉伯聯合大公國的基金 MGX。

軟銀已是 OpenAI 的大股東，去年 12 月注資 225 億美元後，持股比率已增至 11%。軟銀董事長孫正義當時表示，軟銀與 OpenAI 的願景「深度契合」。

為籌措投資 OpenAI 的資金，軟銀已經以 58 億美元的價碼出清晶片大廠輝達（Nvidia）的持股。