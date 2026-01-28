快訊

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕！導火線疑是酷澎 美方曾警告韓總理

孩童社群成癮案TikTok和解 Meta與YouTube續戰

中央社／ 洛杉磯27日綜合外電報導
短影音平台抖音國際版TikTok。 美聯社
短影音平台抖音國際版TikTok。 美聯社

美國加州洛杉磯一宗指控社群媒體讓青少年上癮的指標性審判，今天即將展開陪審團遴選，律師表示，被告之一的TikTok已在最後一刻與原告達成和解。

綜合法新社和路透社報導，繼Snapchat上週證實與原告達成和解以避免出庭後，TikTok這次也選擇和解，但內容未對外公開。

此案僅剩的被告為Instagram母公司Meta，以及Alphabet旗下的YouTube。

原告是一名以姓名縮寫K.G.M.指稱的19歲加州女性，根據法庭文件，她說這幾個社群平台「抓住注意力」的設計，是她年幼就成癮的原因。

她將自己的憂鬱及輕生念頭歸咎於所使用的那些應用程式（App），並希望讓設計這些平台的公司負起責任。

原告律師范山德（Joseph VanZandt）表示，K.G.M.原則上已與TikTok達成和解協議。

K.G.M.提出的訴訟，是從數百宗相關案件中選出的3起指標性審判之一，這些案件均指控社群平台危害年輕人。此案結果將具備風向球意義，可能為其餘數百宗訴訟的處理方式定下先例。

原告律師團明確借鏡1990至2000年代控訴菸草產業的策略，當時企業同樣面臨銷售有害產品的大量訴訟。

科技巨頭則主張，他們受到美國通訊端正法（USCommunications Decency Act）第230條保障，依法不需為用戶在平台上發布的內容負責。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）預計將在K.G.M.訴訟中出庭作證。

社群媒體 律師 TikTok

延伸閱讀

TikTok協議拍板… 可續留美國 美方持股逾8成

推翻先前政府命令 加拿大法院裁定TikTok可續營運

TikTok在美合資企業正式成立 川普：感謝習近平

TikTok美國合資公司成立 陸媒：字節跳動仍為最大單一股東

相關新聞

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

日圓兌美元匯價截至周二（27日）收盤，出現自2024年8月以來最強勁的連續三個交易日漲勢，今（28）日台灣時間早上9:5...

任永力：美元走貶正開啟新階段的結構性修正 日圓和人民幣可望勁升

Eurizon SLJ Capital 執行長任永力（Stephen Jen）認為，市場正展開一波新階段的「美元結構性修...

路透：大陸中石油暫緩購買美國控制的委內瑞拉石油

路透27日引述2名熟悉情況的交易主管說，自本月華盛頓接管委內瑞拉的石油出口以來，大陸的中石油已通知旗下交易員，不要購買或...

Anthropic募資傳翻倍 估值衝上3,500億美元 展現挑戰OpenAI動能

Anthropic 可望向創投基金在內投資人募集約 200 億美元，規模是原定目標的兩倍，可見投資人對這家 AI 新創公...

優比速加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

物流巨擘優比速（UPS）周二宣布新一輪營運重整計畫，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並...

AI 基礎建設需求強勁 希捷財報、展望雙優 盤後股價大漲逾 7%

電腦硬體與儲存設備大廠希捷（Seagate Technology）公布上季財報優於預期，且展望樂觀，可見企業擴大人工智慧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。