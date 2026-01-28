快訊

好暖！高雄國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

Toyz獄中爆喜訊！傳與篠崎泫登記結婚 背後原因恐是「避免被驅逐出境」

打開車內燈為什麼大人很激動？網友共鳴有童年陰影 警方曝解答

AI 基礎建設需求強勁 希捷財報、展望雙優 盤後股價大漲逾 7%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
希捷的硬碟產品廣泛用於儲存AI模型所需的大量數據。路透
希捷的硬碟產品廣泛用於儲存AI模型所需的大量數據。路透

電腦硬體與儲存設備大廠希捷（Seagate Technology）公布上季財報優於預期，且展望樂觀，可見企業擴大人工智慧（AI）的應用，對該公司儲存裝置的需求極其強勁。盤後交易大漲 7.2%。

希捷財務長羅馬諾（Gianluca Romano）在法說會上說：「依據目前的展望，我們預計 2026 營收和獲利將逐季好轉；長期而言，我們仍處於優勢地位，能為客戶及股東創造價值。」

科技業者投入數千億美元建設資料中心及相關基礎設施，用以訓練並執行大型語言模型。這股需求激增，讓希捷等硬體供應商受惠，其硬碟產品廣泛用於儲存這些模型所需的大量數據。

花旗分析師指出，希捷財報優於預期，可見資料中心相關產品有「持久」的成長動能。

美光（Micron）盤後也聞聲上漲 1.9%、SanDisk 上漲 3%、威騰電子（Western Digital）上漲 5%。

截至周二收盤，希捷今年股價已上漲 35%。

本季（該公司年度第 3 季）經調整後展望為每股純益（EPS）3.20 至 3.40 美元，優於分析師預期的 3.00 美元（彭博共識）。營收28 億至 30 億美元，優於預期的 27.8 億美元。

上季經調整後EPS為3.11 美元，高於去年同期的 2.03 美元，也優於分析師原估的 2.83 美元。營收28.3 億美元，年增 22%，優於預期的 2.75 億美元。經調整後毛利率42.2%，高於去年同期的 35.5%，優於分析師所估的 41%。

分析師 語言模型 羅馬

延伸閱讀

精測去年12月EPS 2.49元

紅包行情熱！台股滾量創高 封關前上看33,000大關

聯亞去年12月EPS 0.87元

健亞2025年EPS 0.10元 永光2025年每股稅前虧0.31元

相關新聞

AI 基礎建設需求強勁 希捷財報、展望雙優 盤後股價大漲逾 7%

電腦硬體與儲存設備大廠希捷（Seagate Technology）公布上季財報優於預期，且展望樂觀，可見企業擴大人工智慧...

德儀本季財測強勁 晶片需求復甦 股價盤後大漲近9%

德州儀器（Texas Instruments）股價在周二（27日）盤後交易一度大漲近9%，原因是第1季財測強勁，出乎市場...

川普為弱勢美元開綠燈？美元重貶1.3% 創去年4月以來最大單日跌幅

美國總統川普周二表態不在意美元走貶後，美元賣壓迅速加劇，單日跌幅約1.3%，創去年4月以來最大，並滑落至2022年初以來...

美元指數跌抵四年來谷底 金價漲逾5,100美元再創新高

美元指數周二跌至近四年來谷底，交易者關注美日可能採取協調行動干預匯市的跡象，以及本周聯準會（Fed）利率決議。金價漲到歷...

台積電ADR漲1.7%、較台北交易溢價19.6% 聯電大漲逾10%

台積電ADR周二上漲1.7%，收在338.34美元，較台北交易溢價19.6%。聯電（2303）ADR大漲10.2%，追隨...

科技股領軍標普500指數逼近7,000點大關 連五漲再創新高

美股周二呈現兩極走勢，重量級科技財報揭幕前夕，市場樂觀情緒抵銷了保險股的頹勢。標普 500 指數連續五個交易日上漲，20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。