AI 基礎建設需求強勁 希捷財報、展望雙優 盤後股價大漲逾 7%

電腦硬體與儲存設備大廠希捷（Seagate Technology）公布上季財報優於預期，且展望樂觀，可見企業擴大人工智慧（AI）的應用，對該公司儲存裝置的需求極其強勁。盤後交易大漲 7.2%。

希捷財務長羅馬諾（Gianluca Romano）在法說會上說：「依據目前的展望，我們預計 2026 營收和獲利將逐季好轉；長期而言，我們仍處於優勢地位，能為客戶及股東創造價值。」

科技業者投入數千億美元建設資料中心及相關基礎設施，用以訓練並執行大型語言模型。這股需求激增，讓希捷等硬體供應商受惠，其硬碟產品廣泛用於儲存這些模型所需的大量數據。

花旗分析師指出，希捷財報優於預期，可見資料中心相關產品有「持久」的成長動能。

美光（Micron）盤後也聞聲上漲 1.9%、SanDisk 上漲 3%、威騰電子（Western Digital）上漲 5%。

截至周二收盤，希捷今年股價已上漲 35%。

本季（該公司年度第 3 季）經調整後展望為每股純益（EPS）3.20 至 3.40 美元，優於分析師預期的 3.00 美元（彭博共識）。營收28 億至 30 億美元，優於預期的 27.8 億美元。

上季經調整後EPS為3.11 美元，高於去年同期的 2.03 美元，也優於分析師原估的 2.83 美元。營收28.3 億美元，年增 22%，優於預期的 2.75 億美元。經調整後毛利率42.2%，高於去年同期的 35.5%，優於分析師所估的 41%。