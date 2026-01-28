德儀本季財測強勁 晶片需求復甦 股價盤後大漲近9%

德州儀器（Texas Instruments）股價在周二（27日）盤後交易一度大漲近9%，原因是第1季財測強勁，出乎市場意料，顯示工業設備與車用市場的需求正由艱困中復甦。

德儀周二表示，第1季營收預估將介於43.2億美元至46.8億美元之間，區間中值高於市場平均預期的44.2億美元。同期間獲利估為每股盈餘最高可達1.48美元，亦優於市場預估1.26美元。

樂觀的本季財務展望顯示，德儀的客戶已逐步消化先前累積的庫存，並開始重新下單採購。執行長伊蘭（Haviv Ilan）財報電話說明會議上對分析師說，接單狀況在上季就已持續改善。

財報公布後，德儀股價在盤後交易中最高上漲約9%。周二收盤時則是微漲0.02%報196.63美元，公司股價今年截至周二收盤，漲幅已達13%。

伊蘭表示，資料中心業務過去在公司營收中占比較小，但目前正在快速擴大，並開始對整體業務帶來顯著貢獻，他預期這一趨勢將持續下去。

他說，工業市場已有所改善，但工業設備這個領域距離回到先前高峰水準，仍有成長空間。他說：「市場一直不是很安定。接下來就看會如何發展。」德州儀器生產工廠設備所需要的晶片。

德儀財報常被視為整體經濟的領先指標，反映企業對未來銷售前景是否具有信心。因為，由電子零組件的生產到最終產品的組裝往往需要數月時間，而工業設備商與車廠通常會提前很久下訂晶片。

其他類比晶片公司的股價，受惠德儀帶來的樂觀情緒，也在周二盤後交易時段跟著大漲。Analog Devices一度漲5.3%，安森美半導體（On Semiconductor）漲6%。

德儀上季營收年增10%，達44.2億美元，每股盈餘1.27美元，則是都略低於市場預期的營收44.3億美元、每股盈餘1.30美元。

彭博新聞指出，德儀的營收已較一年前成長，當時因庫存過剩而壓抑銷售表現，但這波復甦來得比華爾街原先預期的還要慢。由於投資人持續等待更明確的反彈訊號，公司股價在前兩次財報公布後均下跌。

Seaport Group分析師Jay Goldberg表示，現在反彈終於展開。他說，「看起來他們搭上了上升趨勢」，「這是我記憶中，第一次看到銷售數字向前移動的情況開始快於庫存。」

不同於半導體產業的普遍趨勢，德州儀器已逐步減少外包生產，並致力於將絕大多數產能掌握在自家手中。今年公司預期資本支出將介於20億美元至30億美元之間，低於去年的水準。

德州儀器另也持續面臨貿易緊張局勢與關稅威脅。長期而言，在中國大陸市場會有逆風，因為北京當局正積極發展本土半導體產業，降低對美國供應商的依賴。