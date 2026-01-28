川普為弱勢美元開綠燈？美元重貶1.3% 創去年4月以來最大單日跌幅

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普表示不擔心美元走貶。美聯社
美國總統川普周二表態不在意美元走貶後，美元賣壓迅速加劇，單日跌幅約1.3%，創去年4月以來最大，並滑落至2022年初以來低點。今年以來，美元累計跌幅已達約2.6%。

川普當天在愛荷華州宣傳政績時，被問及是否擔心美元下跌，回應表示：「不，我覺得它很棒。我認為美元的價值——看看我們正在做的事，美元的表現很棒。」相關談話出爐後，美元跌勢進一步擴大。

這等同釋放對弱勢美元的政策容忍，助長賣壓。市場擔憂川普反覆無常的政策，正削弱全球投資人對美國資產的信心，令美元承壓。

川普同日也暗示他有能力左右美元強弱，稱「我可以讓它像溜溜球一樣上下擺動」，但隨即表示這樣做未必有好結果，並再次批評中國與日本長期試圖壓低本幣，使美國在競爭上處於不利位置。

歐元與英鎊兌美元同步升至多年高點。歐元上漲1.4%至1.204美元、英鎊升值1.2%至1.384美元，雙雙來到2021年下半年以來最高。

避險資產也走強，白銀單日大漲逾8%至每英兩112美元，黃金上漲3.5%至5,185美元。比特幣上漲1%至8.9萬美元以上。

Royal London Asset Management多資產投資主管Trevor Greetham指出，金價走強與美元走弱，反映市場對川普混亂、即興式政策制定的嚴重質疑，並點名政府近期對加拿大與南韓的強硬言辭。

分析師表示，多項因素同時壓抑美元表現，包括美國政府可能部分關門的風險、日圓劇烈波動、白宮聯準會主席人選傳聞，以及美國與北約盟友之間的緊張關係。相關緊張情勢上周因川普要求接管格陵蘭而進一步升溫。

展望後市，許多投資人預期美元在2026年仍將進一步走弱。摩根大通分析師指出，看空美元的理由依然存在。

