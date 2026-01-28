美元指數跌抵四年來谷底 金價漲逾5,100美元再創新高

美元指數周二跌至近四年來谷底，交易者關注美日可能採取協調行動干預匯市的跡象，以及本周聯準會（Fed）利率決議。金價漲到歷史新高每英兩 5,100 美元之上，地緣政治風險以及資金逃離主權債券和貨幣，延續了金價的漲勢。

本月美元承受巨大壓力，原因包括美國總統川普政策反覆，以及對Fed獨立性的疑慮。

美元指數下跌0.9%至96.217，是2022年2月以來最低。外匯市場關注點主要集中在日圓上。受美日可能進行匯率詢價（常被視為官方干預前兆）的傳言影響，日圓在過去兩個交易日上漲多達3%。

日圓兌美元周二勁升1.3%至152.21日圓。

Capital Economics副首席市場經濟學家Jonas Goltermann在一份報告中說：「美元下跌可能有多方面原因，但主因是市場對美國財政部考慮直接干預匯市的報導作出反應。」

歐元也升值近1%，報1.19805美元，逼近1.20，為2021年6月以來最高。英鎊上漲0.7%，至1.3776美元，為2021年10月以來最強。

金價周二一度上漲3.6%歷史新高至每英兩5,187.37美元。美國總統川普說他不擔心美元下跌，導致美元續挫。白銀價繼早前一度上漲逾9%後維持高峰附近。

截至紐約時間下午5:15，白銀現貨上漲8.0%，報112.0839美元；黃金現貨上漲3.42%，報5180.16美元。