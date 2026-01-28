快訊

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕！導火線疑是酷澎 美方曾警告韓總理

美政府週末恐關門 不確定陰影壟罩金融市場

中央社／ 紐約27日專電

美股道瓊工業指數今天小幅下跌，代表主要企業表現的標普500指數升至歷史新高，顯示人工智慧仍是美國經濟的重要動能。由於國會撥款協商陷入僵局，聯邦政府週末恐面臨部分關門風險，美國政治不確定性再度為金融市場投下陰影，影響美元資產表現。

川普（Donald Trump）政府建議美國長者適用的「聯邦醫療保險」（Medicare），2027年保費漲幅僅為0.09%。幾乎不調漲的限制遠低於市場預期的5%，保險業者收入勢必大減。

美股健康保險業者總市值一日損失約900億美元，主要業者聯合健康集團（UnitedHealth）股價大跌14%，休曼納公司（Humana）暴跌21%，拖累道瓊工業指數下跌0.83%。

重要科技類股本週陸續公佈財報，納斯達克指數上漲0.91%，標普500指數小幅上揚0.41%。蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）漲幅分別為1%、2%。

「科技7雄」（Magnificent 7）中的微軟、Meta與特斯拉（Tesla）將在美東時間28日收盤後公佈業績，蘋果為29日，市場看好人工智慧持續提升科技業前景。

代表主要企業表現的標普500指數，延續4天漲勢，盤中升至歷史新高6988.82點，以6978.6點作收，有機會挑戰7000點關卡。標普500創新高顯示科技股仍是美國企業成長龍頭，市場看好主要業者在全球人工智慧競爭中的領先地位。

本週美股仍有高度不確定因素。明尼阿波利斯（Minneapolis）槍擊事件導致民主黨聯邦參議員，以拒絕表決撥款手段，試圖封殺國土安全部（Department of Homeland Security）部分預算。變更預算內容須眾議院表決，但眾院本週未安排會期。

未來幾日眾院如未有復會安排，聯邦政府部分機構恐於美東時間31日零時停止運作，主要機構如五角大廈、財政部、國務院、運輸部都將受影響，非必要人員將休假，必要人員須到職但暫時未有收入，市場觀望政府財政不確定對美元資產的影響。

指數 美國 標普

延伸閱讀

美股收盤走勢分歧 標普創新高、道瓊收黑

凱基證金融評鑑表現耀眼

TACO發生率多高？彭博：川普關稅威脅執行率僅四分之一

AI結合GIS當助教 新北導入科技編撰6條走讀路線

相關新聞

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

日圓兌美元匯價截至周二（27日）收盤，出現自2024年8月以來最強勁的連續三個交易日漲勢，今（28）日台灣時間早上9:5...

任永力：美元走貶正開啟新階段的結構性修正 日圓和人民幣可望勁升

Eurizon SLJ Capital 執行長任永力（Stephen Jen）認為，市場正展開一波新階段的「美元結構性修...

路透：大陸中石油暫緩購買美國控制的委內瑞拉石油

路透27日引述2名熟悉情況的交易主管說，自本月華盛頓接管委內瑞拉的石油出口以來，大陸的中石油已通知旗下交易員，不要購買或...

Anthropic募資傳翻倍 估值衝上3,500億美元 展現挑戰OpenAI動能

Anthropic 可望向創投基金在內投資人募集約 200 億美元，規模是原定目標的兩倍，可見投資人對這家 AI 新創公...

優比速加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

物流巨擘優比速（UPS）周二宣布新一輪營運重整計畫，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並...

AI 基礎建設需求強勁 希捷財報、展望雙優 盤後股價大漲逾 7%

電腦硬體與儲存設備大廠希捷（Seagate Technology）公布上季財報優於預期，且展望樂觀，可見企業擴大人工智慧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。