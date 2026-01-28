台積電ADR漲1.7%、較台北交易溢價19.6% 聯電大漲逾10%

台積電ADR周二上漲1.7%，收在338.34美元，較台北交易溢價19.6%。聯電（2303）ADR大漲10.2%，追隨台北交易漲停之勢。

美股周二呈現兩極走勢，重量級科技財報揭幕前夕，市場樂觀情緒抵銷了保險股的頹勢。標普 500 指數連續五個交易日上漲，2026 年以來第四度創下收盤新高，距離 7,000 點大關僅一步之遙。

道瓊工業指數下跌 408.99 點，跌幅 0.8%，收在 49,003.41 點。標普 500 指數上漲 28.37 點，漲幅 0.4%，收在 6,978.60 點。科技股動能依舊強勁，那斯達克綜合指數上漲 215.74 點，漲幅 0.9%，收在 23,817.10 點。

費城半導體指數大漲2.4%，美光勁揚5.4%，台積電ADR漲1.7%。輝達（NVIDIA）漲1.1%，博通漲2.4%。

台灣加權股價指數周二上漲253.40點，在32,317.92點，再創歷史新高。台積電（2330）漲1.4%收在1,780元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,129.17 +1.7% 1,780.00 19.6%

日月光投控 ASX US 315.75 +1.2% 306.50 3.0%

聯電 UMC US 78.54 +10.2% 76.20 3.1%

中華電信 CHT US 133.25 -0.8% 133.00 0.2%