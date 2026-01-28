快訊

越南女博士變欠稅大戶禁出境 移民署回應、律師建議這樣做

芬蘭總理9年來首訪陸 習近平：大國要帶頭講平等法治

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR漲1.7%、較台北交易溢價19.6% 聯電大漲逾10%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR。美聯社
台積電ADR。美聯社

台積電ADR周二上漲1.7%，收在338.34美元，較台北交易溢價19.6%。聯電（2303）ADR大漲10.2%，追隨台北交易漲停之勢。

美股周二呈現兩極走勢，重量級科技財報揭幕前夕，市場樂觀情緒抵銷了保險股的頹勢。標普 500 指數連續五個交易日上漲，2026 年以來第四度創下收盤新高，距離 7,000 點大關僅一步之遙。

道瓊工業指數下跌 408.99 點，跌幅 0.8%，收在 49,003.41 點。標普 500 指數上漲 28.37 點，漲幅 0.4%，收在 6,978.60 點。科技股動能依舊強勁，那斯達克綜合指數上漲 215.74 點，漲幅 0.9%，收在 23,817.10 點。

費城半導體指數大漲2.4%，美光勁揚5.4%，台積電ADR漲1.7%。輝達（NVIDIA）漲1.1%，博通漲2.4%。

台灣加權股價指數周二上漲253.40點，在32,317.92點，再創歷史新高。台積電（2330）漲1.4%收在1,780元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,129.17 +1.7% 1,780.00 19.6%

日月光投控 ASX US 315.75 +1.2% 306.50 3.0%

聯電 UMC US 78.54 +10.2% 76.20 3.1%

中華電信 CHT US 133.25 -0.8% 133.00 0.2%

台積電

延伸閱讀

聯電高持股ETF紅不讓 群益科技高息成長單日漲幅居冠

台指期終場收32,509點、上漲359點 台積電期上漲25元收1,790元

009815掛牌首日爆量6萬張在紅什麼？老牛：1萬元打包輝達、蘋果加台積電

台積電（2330）有一張就是前標贏過141萬人！阿格力揭股東排名：這張數全台前5％

相關新聞

台積電ADR漲1.7%、較台北交易溢價19.6% 聯電大漲逾10%

台積電ADR周二上漲1.7%，收在338.34美元，較台北交易溢價19.6%。聯電（2303）ADR大漲10.2%，追隨...

科技股領軍標普500指數逼近7,000點大關 連五漲再創新高

美股周二呈現兩極走勢，重量級科技財報揭幕前夕，市場樂觀情緒抵銷了保險股的頹勢。標普 500 指數連續五個交易日上漲，20...

美股收盤走勢分歧 標普創新高、道瓊收黑

標普500指數今天小幅攀升，創下新高，儘管聯合健康（UnitedHealth）、通用汽車（General Motors）...

2026全球名家瞭望／川普，別再逃避通膨問題...

美國總統川普先前在一場宣揚其經濟政策的集會，暗示選民表示，負擔能力擔憂日益加深是民主黨製造的「騙局」。他否認有通膨問題，...

金價狂飆上看6,000美元 法興銀、德銀看好今年底前再寫新天價

國際金價26日攻克5,000美元大關後，27日繼續創高，連二天保持在此關卡之上，地緣政治風險和投資人拋售主權債券及貨幣，...

德2025年對陸投資激增

德國企業2025年對中國大陸投資額達四年來高點，對美投資反而減少一半，加上多國致力於拓展多元化的經貿關係，凸顯川普發動貿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。