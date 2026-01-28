美股收盤走勢分歧 標普創新高、道瓊收黑
標普500指數今天小幅攀升，創下新高，儘管聯合健康（UnitedHealth）、通用汽車（General Motors）等大型企業公布的財報參差不齊，市場內部股價呈現劇烈震盪。
標普500指數上漲28.37點或0.41%，收6978.60點，略微超越數週前創下的歷史高點，儘管指數成分股中下跌家數多於上漲。
道瓊工業指數下跌408.99點或0.83%，收49003.41點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲215.74點或0.91%，收23817.10點。
費城半導體指數上漲190.14點或2.40%，收8117.18點。
