西班牙失業率降至10%以下 2008年金融危機以來首見

中央社／ 馬德里27日綜合外電報導

根據今天公布的官方數據，歐洲聯盟（EU）第4大經濟體西班牙長期居高不下的失業率在2025年第4季降至10%以下，創下2008年全球金融危機以來首見。

法新社報導，西班牙國家統計局（National StatisticsInstitute）公布，去年第4季失業率較第3季下滑0.52個百分點至9.93%，其中服務業貢獻最多降幅，農業和工業的失業率也下降。而服務業正包括占西班牙全年經濟產出約13%的關鍵產業觀光業。

這是西班牙失業率自2008年第1季達到9.6%後出現過的最低點。當時不久後爆發的全球經濟衰退，在西班牙經濟留下數道深深傷疤。

在已開發國家當中，西班牙的經濟成長表現持續優於其他國家；但其失業率卻一直是歐盟國家中最高的。

西班牙失業率在2013年初達到約27%的高點，不過近幾年隨著西班牙觀光業在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後表現強勁，失業率已穩定下降。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天在社群媒體平台X發文表示：「失業率創2008年以來首次降至10%以下，西班牙有將近2250萬人有工作，這是新紀錄。」

西班牙 失業 經濟衰退

