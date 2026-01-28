押注TACO …韓股沒在怕

經濟日報／ 編譯葉亭均任中原／綜合外電

儘管美國總統川普威脅把對南韓商品關稅稅率從15%提高至25%，但南韓股市大盤Kospi 27日開低後一路走高，終場勁揚2.7%，收在5,087.85點，收盤價首破5,000點大關。觀察人士指出，南韓股民認定川普最終又會上演「TACO」（川普總是臨陣退縮），鮮少完全落實這類強硬表態。

Kospi一度下跌1.2%，隨後收復失土並轉而上漲。但汽車股依然下跌，例如現代汽車當天收跌0.8%，反映受關稅影響。

川普最近的威脅對象包括伊朗的貿易夥伴、格陵蘭的支持者，以及加拿大與南韓，但金融市場幾乎完全不甩他的警告。

彭博經濟分析，川普並非總是「逃脫」，但真正落實比例只有四分之一；43%關稅威脅最終都在他宣布勝利後取消，還有一些根本並未實施。

彭博團隊檢視川普於2024年11月勝選之後到本周日期間（尚未包括南韓這個新目標），共發出49項關稅或是貿易調查威脅，其中過半都未落實，尤其是一些將使美國有效稅率及生活成本大幅提高的威脅，以及與中國最終達成和解。

川普 南韓 關稅

