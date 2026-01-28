印度、歐盟簽歷史性貿易協定 目標降低對美、中依賴

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印度與歐盟27日達成一項歷史性的貿易協定，目標是深化雙邊經貿聯繫，抵禦華盛頓關稅政策的影響，降低雙方對美國與中國市場的依賴。路透
印度歐盟27日達成一項歷史性的貿易協定，目標是深化雙邊經貿聯繫，抵禦華盛頓關稅政策的影響，降低雙方對美國與中國市場的依賴。

歐盟執委會主席范德賴恩在X上發文：「我們達成史上最重大的協議」，「建立一個包含20億人口的自由貿易區，雙方都將從中受益」。范德賴恩和歐洲理事會主席科斯塔都親臨新德里，共同見證這一歷史時刻。

印度總理莫迪則說，該協議將增強印度的製造業和服務業，同時提振投資者對印度經濟的信心。

據歐盟委員會的新聞稿，該協議將取消或降低96.6%歐盟對印出口商品的關稅，涵蓋汽車、工業品、酒類、巧克力和義大利麵等，預計到2032年歐盟出口到印度的商品將翻倍。印度商工部則表示，歐盟將在七年內取消或降低99.5%自印度進口商品的關稅。

這項協議歷經將近20年談判，如今終於拍板，反映出美國總統川普重返白宮後全球格局正加速變化。一些「中等強國」放下彼此的矛盾，加強雙邊貿易關係，以降低對美國的依賴，為建立排除美國的新貿易秩序跨出第一步。儘管歐盟長期以來與印度官員在貿易問題上存在分歧，但眼下正致力於擺脫對美中的依賴。同樣，印度也在試圖改變在外界眼中保護主義嚴重的形象，同時抵禦川普關稅影響，並平衡與俄羅斯的關係。

根據印度政府資料，截至2025年3月底的一年，歐盟是印度最大商品貿易夥伴，雙邊貿易額約1,360億美元。

孟買金融服務公司Emkay Global首席經濟學家阿羅拉估計，歐印自貿協定可望在2031年前為印度對歐盟出口增加500億美元，但歐盟的碳邊境調整機制（CBAM），仍可能削弱關稅調降帶來的實際效益。

多名歐洲官員指出，協議將大幅削減雙邊關稅，以分散供應鏈風險、降低戰略依賴。不過，歐盟已下修對進入印度市場的期待，部分環境與勞工議題仍待後續談判，乳製品等敏感農產品也被排除在外，且協議仍須經歐洲議會與印度內閣批准。

短期來看，歐盟與印度達成自貿協定，對歐盟經濟幫助不大。印度是歐盟第九大貿易夥伴，歐盟對印度的出口，一年不到590億美元，雙方貿易額只占歐盟的2.4%，與美國的17.3%和中國的14.6%差一大截。

「經濟學人」指出，歐盟與印度看中的，是雙方的長期經濟合作。除了自貿協定，雙方也將簽署安全與國防夥伴協議，印度希望其大規模生產力，能補歐洲國防工業的不足。在美國提高對印度技術移民的限制後，歐盟也可望引進更多印度年輕的科技人才。

印度 歐盟 美國

