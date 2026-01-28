金價狂飆上看6,000美元 法興銀、德銀看好今年底前再寫新天價

國際金價26日攻克5,000美元大關後，27日繼續創高，連二天保持在此關卡之上，地緣政治風險和投資人拋售主權債券及貨幣，加上美元走軟，帶動黃金連七天上漲。白銀走勢更狂暴，26日一度狂飆14%，27日盤中再漲逾9%。

現貨金價27日盤中上漲1.8%，報每英兩5,100.74美元，前日盤中曾創漲到5,111.07美元；現貨銀價27日一度大漲9.3%，報每英兩113.4586美元；不過前日盤中更曾狂飆14%，寫下117.7132美元新高價。由於散戶投資者和動能驅動型買盤，銀價在上周五收盤突破100美元大關。

追蹤美元兌一籃子六種貨幣的DXY美元指數，27日一度貶值0.4%至96.63，為近四年來最低，美元才剛歷經去年5月來表現最糟的一周。

Sprott總裁麥金泰爾表示，地緣政治和經濟不確定性加劇，繼續支撐金價。各國央行在分散外匯準備、減少對美元依賴的同時，仍然是強勁的買家；此外，投資人重新開始流入實物支持的交易所交易基金（ETF），持有量年比增加約20%。

多家金融機構都認為，黃金還有進一步上漲的空間。法國興業銀行和德意志銀行皆看好金價到年底將攻上每英兩6,000美元。法國興業銀甚至提醒，這可能只是保守估計。德銀則認為，在美元走弱的情況下，今年金價有望達到6,000美元。

摩根士丹利也說黃金漲勢可能持續，並強調5,700美元的多頭目標。有分析認為，國際金價持續創新高，驅動力不在通膨預期或利率走向，而是投資人對風險認知的根本性轉變。

格陵蘭緊張情勢雖然降溫，市場從中汲取深刻教訓：全球貿易與政治秩序不再穩固，政策風險變得更具政治性，也更難預測。投資人警覺到未來衝擊可能以「突發事件」之姿來襲，而非循序發生。

金價這兩年來上漲不止一倍的驚人走勢，證明了黃金作為市場恐慌情緒指標的歷史地位。剛交出1979年以來最佳全年表現的黃金，2026開年以來又大漲了17%，這主要歸功於所謂的「貶值交易」，也就是投資者拋售貨幣和公債。

當前關鍵不是金價是否偏高，而是黃金在資產配置中的定位。在政策不確定性升高、風險難以分散的環境下，黃金更接近資產負債表上的保險，而非可以頻繁進出的戰術部位。