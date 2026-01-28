德2025年對陸投資激增

德國企業2025年對中國大陸投資額達四年來高點，對美投資反而減少一半，加上多國致力於拓展多元化的經貿關係，凸顯川普發動貿易戰，正促使企業界及多國政府大力促進與美國以外國家之間的商務。

IW德國經濟研究所的數據顯示，去年1-11月德國企業對中國投資額超過70億歐元，比2024及2023年的45億歐元激增55.5%。證明川普的貿易政策，已使德國企業將焦點轉向中國，作為另一選項。

德國在貿易與安全領域一直對中國採取強硬立場，但同時也避免傷害與中國的基本關係。IW的國際經濟政策主管馬賽斯表示，「德國企業持續擴大在中國的活動，而且加速進行」，以強化德國國內的供應鏈。

企業界也擔憂「地緣衝突」，因此擴大中國業務能使企業在面對重大貿易干擾時能夠更加自主。許多德國企業表示，「如果我們在中國的生產只針對中國市場，關稅與出口管制的風險將因而降低」。德國的化工大廠巴斯夫、福斯汽車、英飛凌與賓士，都高度依賴中國市場。去年德國也取代美國，成為中國最大的貿易夥伴。

反觀德國對美投資已大幅減少。據路透報導，去年德企在美國的投資額腰斬。

多國政府開始降低對美國經濟的依賴；英國首相施凱爾將訪問中國，希望能在汽車、製藥等領域敲定商務協議，加拿大致力於擴大與中國及印度的貿易。